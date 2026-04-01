Tầm ảnh hưởng của đảo Kharg đối với thị trường năng lượng toàn cầu

Chỉ một bước đi tại Kharg có thể gây rối loạn nguồn cung dầu toàn cầu, khiến nơi đây trở thành tâm điểm chiến lược của các cường quốc.

Nguyễn Cúc

Đảo Kharg - một đảo nhỏ nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư - đang trở thành tâm điểm trong tính toán chiến lược của Mỹ và phương Tây tại Trung Đông. Dù có diện tích khiêm tốn, Kharg lại đóng vai trò sống còn đối với nền kinh tế Iran cũng như an ninh năng lượng toàn cầu.

Theo các nguồn phân tích, khoảng 85-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran được vận chuyển qua Kharg, biến nơi đây thành “yết hầu” của hệ thống dầu mỏ nước này. Thực tế, phần lớn dầu thô Iran - đặc biệt là các chuyến hàng tới châu Á - đều được bơm, lưu trữ và xuất khẩu từ các cảng và bến nổi tại đảo này.

Kharg không chỉ là một điểm trung chuyển, mà còn là trung tâm hạ tầng dầu khí quy mô lớn với hệ thống bể chứa, đường ống và cảng nước sâu cho phép tàu chở dầu cỡ lớn cập bến. Chính điều này khiến nó trở thành cơ sở gần như không thể thay thế trong ngắn hạn, bởi nhiều khu vực ven biển Iran không đủ độ sâu để tiếp nhận siêu tàu dầu.

Tàu chở dầu cỡ lớn neo đậu và bốc xếp tại cảng Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất của Iran.

Tầm quan trọng của Kharg không chỉ dừng ở Iran. Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải gần đó - là nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, khiến bất kỳ gián đoạn nào tại Kharg cũng có thể gây chấn động thị trường năng lượng thế giới.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, giới hoạch định chiến lược Mỹ coi Kharg là mục tiêu có giá trị cao. Việc tấn công hoặc kiểm soát đảo này có thể làm tê liệt nguồn thu chủ lực của Iran, bởi dầu mỏ là trụ cột tài chính nuôi dưỡng nền kinh tế cũng như ngân sách quân sự của nước này.

Thực tế, nhiều kịch bản quân sự đã được đưa ra, từ không kích hạ tầng đến kiểm soát trực tiếp đảo. Nếu Kharg bị vô hiệu hóa, sản lượng xuất khẩu của Iran có thể giảm mạnh hoặc gần như bị “đóng băng”, gây sức ép lớn lên Tehran trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, việc nhắm vào Kharg cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Iran nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu mỏ trong khu vực Vịnh Ba Tư hoặc gây gián đoạn vận tải tại eo Hormuz. Điều này có thể kéo theo một chuỗi leo thang xung đột, tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, vị trí địa lý của Kharg - chỉ cách bờ biển Iran vài chục km - khiến mọi hoạt động quân sự tại đây đối mặt nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, UAV hoặc thủy lôi. Điều này làm gia tăng đáng kể chi phí và rủi ro cho bất kỳ lực lượng nào tìm cách kiểm soát đảo.

Dù Iran đã tìm cách phát triển các tuyến xuất khẩu thay thế như cảng Jask nằm ngoài eo Hormuz, nhưng năng lực của các phương án này vẫn còn hạn chế và chưa thể thay thế vai trò của Kharg trong ngắn hạn.

Có thể thấy, đảo Kharg không chỉ là một cơ sở dầu khí, mà còn là “nút thắt chiến lược” gắn liền với cán cân quyền lực tại Trung Đông. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, số phận của hòn đảo nhỏ này có thể ảnh hưởng sâu rộng tới cả khu vực – thậm chí là thị trường năng lượng toàn cầu.

Army Recognition
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 14/3, Mỹ ném bom đảo Kharg

Iran và Hezbollah phóng hàng trăm tên lửa vào Israel, trong khi Mỹ cảnh báo về các khả năng phản ứng quân sự đối với tình hình nguy cấp.

Giao tranh trực tiếp Israel – Iran tiếp tục leo thang Israel tiếp tục không kích nhiều mục tiêu quân sự tại Iran, trong đó có các cơ sở hạ tầng và khu vực ở thủ đô Tehran.

Đối chiến tên lửa số lượng lớn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chiến thuật của Iran trong cuộc xung đột với Mỹ

Năng lực kiểm soát lưu thông - dòng chảy dầu mỏ - qua eo biển Hormuz là lợi thế chiến lược lớn nhất của Iran.

Trong một tháng qua, dù hứng chịu các đợt không kích hàng ngày từ Mỹ và Israel, Iran vẫn cho thấy khả năng gây áp lực lên các nước láng giềng vùng Vịnh và đối phương bằng tên lửa, máy bay không người lái, đồng thời duy trì sự kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu thông qua các mối đe dọa, theo AP.

Lợi thế chiến lược lớn nhất của Iran

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Eo biển Hormuz: Cuộc đua đầy rủi ro giữa Mỹ và Iran

Tổng thống Mỹ có thể chọn tấn công hoặc không, nhưng cả hai con đường đều không dẫn đến việc eo biển được mở cửa hoàn toàn và không còn mối đe dọa nào.

Eo biển Hormuz đã trở thành vùng biển nguy hiểm nhất hành tinh. Iran không cần phải đóng hoàn toàn mà chỉ cần các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hải quân, tàu tấn công nhanh và thủy lôi đã làm giảm lưu lượng giao thông thương mại hơn 90%.

Các tàu chở dầu bị mắc kẹt, các công ty bảo hiểm đã từ chối bồi thường, và ngay cả những làn đường "đã được thông" cũng thực tế không thể sử dụng được.

Xem chi tiết

