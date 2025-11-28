Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Tài xế xe khách cố ý không nhường đường xe ưu tiên dù đã được nhắc nhở

Mặc cho xe dẫn đoàn liên tục phát loa yêu cầu nhường đường xe ưu tiên, tài xế D. vẫn không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn công tác.

Trường Hân t/h

Chiều 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt tài xế xe khách không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy, thông tin trên trang Giáo dục & Thời đại.

Trước đó, chiều 25/11, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển từ đường Đàm Quang Trung vào trung tâm thành phố.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn xe phát tín hiệu ưu tiên theo đúng quy định.

Khoảng 15h15 cùng ngày, khi đoàn xe có CSGT dẫn đường lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, tổ công tác phát hiện xe khách BKS 29E-362.46 di chuyển phía trước.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần phát loa yêu cầu nhường đường, tuy nhiên tài xế không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn trên một đoạn đường dài.

Xe khách BKS 29E-362.46 do tài xế D. điều khiển phía trước không nhường đường cho xe ưu tiên. Video: Cục CSGT

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm và thông báo cho đơn vị địa bàn để tổ chức xác minh, xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 5 nhanh chóng xác định người điều khiển xe khách là anh Đinh Tiến D. (SN 1974, trú tại Hà Nội) và mời lên trụ sở cơ quan công an làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản xử phạt đối với anh D. về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên.

Với hành vi này, tài xế D. bị xử phạt hành chính từ 6–8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

#xe khách #đường ưu tiên #tai nạn #giao thông #tắc đường #không nhường đường

Bài liên quan

Video

Xe buýt đi vào đường cấm trên cầu Chương Dương gây bức xúc

Dù có biển báo rõ ràng, tài xế xe buýt vẫn cố tình vi phạm giao thông, đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương khiến người dân bức xúc.

Tối 18/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa tiến hành lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe buýt do điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương, theo báo Lao Động.

Xe buýt chạy sai làn trên cầu Chương Dương. Video: Công an cung cấp
Xem chi tiết

Video

'Né' kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bất cẩn lùi xe xuống ruộng

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung khi phát hiện tổ công tác đã lùi ôtô xuống ruộng dù lực lượng chức năng chạy theo phía trước.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, tối 2/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip một xe ô tô chạy lùi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cán bộ CSGT, người đưa tin cũng chỉ ghi nhận trên thực tế, mà không rõ nội dung vụ việc.

Cục CSGT thông tin về vụ việc với diễn biến, khoảng 20h46' ngày 2/11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn.

Xem chi tiết

Video

Chủ phà cố tình chở khách qua sông khi sóng to gió lớn khi đang bão số 10

Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt với chủ phà ngang sông vi phạm hàng loạt quy định về an toàn giao thông.

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 28/9, tại Bến đò Cồn Nhì (xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình), chủ bến khách ngang sông là anh Mai X.D. (SN 1976, trú tại Hưng Yên) đã điều khiển phà có biển số TB-1384, chở người, phương tiện từ xã Bình Định (Hưng Yên) qua sông Hồng sang xã Giao Hòa (Ninh Bình).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới