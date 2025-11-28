Tài xế xe khách cố ý không nhường đường xe ưu tiên dù đã được nhắc nhở

Mặc cho xe dẫn đoàn liên tục phát loa yêu cầu nhường đường xe ưu tiên, tài xế D. vẫn không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn công tác.

Chiều 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt tài xế xe khách không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy, thông tin trên trang Giáo dục & Thời đại.

Trước đó, chiều 25/11, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển từ đường Đàm Quang Trung vào trung tâm thành phố.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn xe phát tín hiệu ưu tiên theo đúng quy định.

Khoảng 15h15 cùng ngày, khi đoàn xe có CSGT dẫn đường lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, tổ công tác phát hiện xe khách BKS 29E-362.46 di chuyển phía trước.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần phát loa yêu cầu nhường đường, tuy nhiên tài xế không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn trên một đoạn đường dài.

Xe khách BKS 29E-362.46 do tài xế D. điều khiển phía trước không nhường đường cho xe ưu tiên. Video: Cục CSGT

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm và thông báo cho đơn vị địa bàn để tổ chức xác minh, xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 5 nhanh chóng xác định người điều khiển xe khách là anh Đinh Tiến D. (SN 1974, trú tại Hà Nội) và mời lên trụ sở cơ quan công an làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản xử phạt đối với anh D. về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên.

Với hành vi này, tài xế D. bị xử phạt hành chính từ 6–8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.