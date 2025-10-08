Hà Nội

Chủ phà cố tình chở khách qua sông khi sóng to gió lớn khi đang bão số 10

Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt với chủ phà ngang sông vi phạm hàng loạt quy định về an toàn giao thông.

Trường Hân t/h

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 28/9, tại Bến đò Cồn Nhì (xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình), chủ bến khách ngang sông là anh Mai X.D. (SN 1976, trú tại Hưng Yên) đã điều khiển phà có biển số TB-1384, chở người, phương tiện từ xã Bình Định (Hưng Yên) qua sông Hồng sang xã Giao Hòa (Ninh Bình).

Đáng chú ý, thời điểm trên, bão số 10 (Bualoi) đang tiến về phía đất liền nước ta, trên sông có gió lớn, sóng to, gây mất an toàn giao thông.

Sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác Đội đường thủy số 3 cùng Công an xã Giao Hòa đã yêu cầu anh Mai X.D. dừng ngay hoạt động của bến khách, đưa phương tiện vào neo đậu đảm bảo an toàn và cam kết không hoạt động chở khách ngang sông cho đến khi bão số 10 tan, thời tiết ổn định.

Tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt với anh Mai X.D. các lỗi: Thuyền viên không có giấy chứng chỉ chuyên môn theo quy định, xếp xe ô tô vượt quá quy định, không hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao theo quy định. Với các lỗi trên, anh Mai X.D. sẽ bị xử phạt 20,7 triệu đồng.

#phà #bão số 10 #an toàn giao thông #Ninh Bình #vi phạm quy định #cảnh sát đường thủy

