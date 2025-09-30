Hà Nội

Tài xế xe buýt chuyển làn ở vạch liền, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Mặc dù ở đoạn đường có kẻ vạch liền, tài xế vẫn cho xe buýt chuyển làn, tạt ngang đầu ô tô chạy cùng chiều suýt xảy ra tai nạn.

Trường Hân t/h

Ngày 19/9, một đoạn clip dài hơn 30 giây lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Clip xe buýt chuyển làn bất ngờ ở đoạn đường kẻ vạch liền.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đổ đốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh, TP.HCM.

Xe buýt mã số tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) do Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng đảm trách.

Vào thời gian này, khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc, tài xế xe buýt chuyển làn đột ngột dù đây là đoạn có vạch liền màu trắng. Cú chuyển làn này của xe buýt đã tạt ngang đầu, suýt gây tai nạn cho ô tô đang chạy cùng chiều, đúng luật.

Tài xế ô tô kịp phản ứng khi phải đánh lái né tránh và thắng gấp lại nên may mắn không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người bên trong xe đã có phen hú vía.

Theo quy định của luật giao thông đường bộ, vạch đơn, liền nét, màu trắng dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác. Do đó, xe buýt không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công công TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc.

Qua kiểm tra, giám sát của bộ phận GPS, sự việc xảy ra lúc 11h34 ngày 19/9, khi xe buýt đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đến Bến xe Chợ Lớn, đã chuyển làn không đúng quy định làm xe ôtô phía sau phải dừng đột ngột, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Trước mắt, đơn vị đã tạm đình chỉ hoạt động của tài xế và đang phối hợp với các bên liên quan xử lý vi phạm.

Xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế chửi bới trên đường ở TP.HCM

Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu xe tải trên đường Lê Quang Đạo, TP.HCM. Sau đó, tài xế nhoài người ra khỏi cửa kính chửi bới tài xế xe tải.

Ngày 8/9, Đội CSGT An Sương, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang xác minh, tìm tài xế liên quan đoạn video ghi lại cảnh xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế nhoài người to tiếng trên đường ở TP.HCM.

Xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế nhoài người chửi bới trên đường ở TP.HCM. Clip: MH
Nữ sinh sang đường không thèm nhìn, xe tải phải phanh cháy lốp

Nữ sinh điều khiển xe đạp điện chở theo bạn phía sau đã không quan sát kỹ khi sang đường để vào trường học, dẫn tới tình huống tạt đầu xe tải cực kỳ nguy hiểm.

Nữ sinh sang đường không thèm nhìn, xe tải phải phanh cháy lốp

Theo hình ảnh từ camera hành trình của xe tải ghi lại, nữ sinh có quan sát nhưng chưa đủ thận trọng; trong quá trình điều khiển xe đạp điện sang đường cũng không quan sát thêm dù có tiếng còi xe tải.

Tình huống trên phản ánh đúng tình trạng học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu cả kỹ năng lẫn trang bị an toàn; đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho tài xế xe tải về việc nên giảm tốc độ và chú ý quan sát khi đi qua khu vực trường học, nơi có biển cảnh báo nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Nhiều học sinh bây giờ được gia đình giao xe cho đi từ quá sớm, trong khi chưa trang bị cho con em đủ kỹ năng, kiến thức về an toàn giao thông. Các cháu cũng thường chỉ đội mũ bảo hiểm loại mỏng, mang tính chất đối phó nhiều hơn là bảo vệ bản thân", tài khoản Facebook P.Q. bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, có người cho rằng nữ sinh đi xe máy bị chiếc xe tải vừa chạy qua che khuất tầm nhìn, nên không biết có xe tải đang đi tới, cộng thêm việc chủ quan, không quan sát thêm bên phải khi ra giữa đường.

Một trong những ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình nhất của cư dân mạng là: "Hai cháu học sinh sang đường như vậy là rất nguy hiểm. Khu vực này đã có biển cảnh báo nguy hiểm, vì vậy các bác tài nên chủ động giảm tốc độ và rà phanh sẵn sàng để xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Thật may mắn khi tình huống lần này không dẫn đến tai nạn, nhưng đây cũng là một lời cảnh tỉnh để mọi người nâng cao ý thức và chú ý hơn khi tham gia giao thông".

Hai thanh niên đi xe máy đạp ngã người khác ở TPHCM

Cho rằng thanh niên 18 tuổi tạt đầu xe mình, hai thiếu niên khác đi xe máy đã đuổi theo, đạp ngã thanh niên 18 tuổi xuống đường.

Ngày 11/6, Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TP HCM) đã lập hồ sơ, lấy lời khai D. (15 tuổi) và L. (16 tuổi) liên quan hành vi đạp ngã xe máy người đi đường.

Hai thanh niên đi xe máy đạp ngã người khác ở TPHCM
