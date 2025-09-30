Tài xế xe buýt chuyển làn ở vạch liền, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Mặc dù ở đoạn đường có kẻ vạch liền, tài xế vẫn cho xe buýt chuyển làn, tạt ngang đầu ô tô chạy cùng chiều suýt xảy ra tai nạn.

Ngày 19/9, một đoạn clip dài hơn 30 giây lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Clip xe buýt chuyển làn bất ngờ ở đoạn đường kẻ vạch liền.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đổ đốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh, TP.HCM.

Xe buýt mã số tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) do Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng đảm trách.

Vào thời gian này, khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc, tài xế xe buýt chuyển làn đột ngột dù đây là đoạn có vạch liền màu trắng. Cú chuyển làn này của xe buýt đã tạt ngang đầu, suýt gây tai nạn cho ô tô đang chạy cùng chiều, đúng luật.

Tài xế ô tô kịp phản ứng khi phải đánh lái né tránh và thắng gấp lại nên may mắn không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người bên trong xe đã có phen hú vía.

Theo quy định của luật giao thông đường bộ, vạch đơn, liền nét, màu trắng dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác. Do đó, xe buýt không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công công TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc.

Qua kiểm tra, giám sát của bộ phận GPS, sự việc xảy ra lúc 11h34 ngày 19/9, khi xe buýt đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đến Bến xe Chợ Lớn, đã chuyển làn không đúng quy định làm xe ôtô phía sau phải dừng đột ngột, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Trước mắt, đơn vị đã tạm đình chỉ hoạt động của tài xế và đang phối hợp với các bên liên quan xử lý vi phạm.