Video

Xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế chửi bới trên đường ở TP.HCM

Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu xe tải trên đường Lê Quang Đạo, TP.HCM. Sau đó, tài xế nhoài người ra khỏi cửa kính chửi bới tài xế xe tải.

Trường Hân t/h

Ngày 8/9, Đội CSGT An Sương, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang xác minh, tìm tài xế liên quan đoạn video ghi lại cảnh xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế nhoài người to tiếng trên đường ở TP.HCM.

Xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế nhoài người chửi bới trên đường ở TP.HCM. Clip: MH

Vụ việc được anh T.C.H.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ, xảy ra vào chiều 7/9 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Hóc Môn.

Theo lời kể của anh T, thời điểm trên, anh lái xe theo hướng về ngã tư An Sương. Phía sau xe anh là chiếc Mercedes biển số 51L-177… do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển. Tài xế Mercedes liên tục bấm còi và nháy đèn xin vượt, nhưng do đường đông, anh T không thể nhường.

Khi đến gần ngã tư, tài xế Mercedes vượt lên, bất ngờ tạt đầu xe tải của anh T, buộc anh phải đánh lái gấp về phía dải phân cách để tránh va chạm. Anh T sau đó đã dùng điện thoại để ghi lại hành vi của chiếc xe này.

Một đoạn sau, tài xế Mercedes tiếp tục lạng lách, tạt đầu để chặn xe của anh T. Vụ việc khiến một số xe phía sau cũng phải phanh gấp. May mắn là không xảy ra va chạm.

Đến khu vực giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa, tài xế Mercedes dừng hẳn xe, hạ kính và lớn tiếng chửi bới. Tuy nhiên, khi thấy anh T quay phim, người này lập tức phóng xe bỏ đi.

Anh T đã chụp lại hình ảnh và gửi thông tin lên ứng dụng giao thông để báo cáo cơ quan chức năng.

