Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sự

Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.

Ngày 9-4, thông tin từ Công an xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố gây xôn xao mạng xã hội xảy ra trên địa bàn hôm 7-4.

Hình ảnh người đàn ông là tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người giữa phố. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh người đàn ông là tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người giữa phố. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an xã Nga Sơn, người tài xế tên A. ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa đã bị tạm giữ hình sự, đơn vị đang củng cố hồ sơ, giám định sức khỏe nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ô tô bước xuống túm áo, bóp cổ, đánh tới tấp vào người. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 7-4 tại quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua nội dung clip ghi lại, thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế mặc áo đen đi cùng một số người khác bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào mặt. Một lúc sau, người này tiếp tục bị 1 người phụ nữ đi xe máy tới chửi bới và dùng dép ném vào người.

Ngay sau khi đoạn clip chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động hung hãn, coi thường pháp luật của người đàn ông trên.

Hiện, Công an xã Nga Sơn đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh/ NLĐ
