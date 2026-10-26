Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Tây Ban Nha, hơn 80 người bị thương

Một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở khu vực Barcelona của Tây Ban Nha, khiến hơn 83 người bị thương, trong đó có 7 nạn nhân bị thương nặng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Dịch vụ cấp cứu y tế Catalonia cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra ở Fogars de Monclús, gần Barcelona, vào chiều ngày 25/10 (giờ địa phương).

"83 người bị thương, trong đó có 7 nạn nhân bị thương nặng", Dịch vụ cấp cứu y tế Catalonia thông tin.

tainantaybannha.png
Vụ tai nạn xe buýt ở Fogars de Monclús đã khiến hơn 80 người bị thương. Ảnh: X/@bomberscat.

Hãng EFE của Tây Ban Nha cho hay, chiếc xe buýt đã lao ra khỏi con đường hẹp, quanh co và lao xuống vực sâu 20 mét.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã điều động 23 xe cứu thương và 2 trực thăng y tế cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường hỗ trợ các nạn nhân. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp trên núi cũng đã tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra.

Olga Pane, người đứng đầu cơ quan y tế của chính quyền tự trị Catalonia, cho biết các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong khu vực để xác định xem còn nạn nhân nào khác hay không.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
#Tai nạn xe buýt ở Tây Ban Nha #xe buýt gặp nạn ở Tây Ban Nha #Tây Ban Nha #tai nạn xe buýt #xe buýt

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Lật xe buýt trường học ở Mỹ, nhiều người thương vong

Một chiếc xe buýt chở học sinh bị lật trong vụ tai nạn liên hoàn ở bang Florida, Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở miền trung bang Florida, Mỹ, sáng ngày 5/10 (giờ địa phương).

"Chiếc xe buýt chở khoảng 39 người đang trên đường đến Trường Trung học Winter Haven ở thành phố Winter Haven thì một chiếc ô tô đi ngược chiều lấn sang làn đường đối diện và va chạm với xe buýt", cảnh sát trưởng quận Polk, ông Grady Judd, cho biết tại một cuộc họp báo.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Kẻ tấn công nổ súng vào xe buýt ở Syria, 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công một chiếc xe buýt chở khách ở Tây Bắc Syria.

Theo AP, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, các tay súng tấn công một chiếc xe buýt chở khách nhỏ gần cầu Masyaf thuộc tỉnh Homs, Syria, vào tối 30/9 (giờ địa phương), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Các nạn nhân là nhân viên của một công ty đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc, theo thông tin từ nhà chức trách.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Nam Phi, gần 40 người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi.

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đông Cape, Nam Phi, vào rạng sáng 2/7. Khi đó, chiếc xe buýt chở 78 hành khách đang trên đường từ thành phố Cape Town thuộc tỉnh Tây Cape đến Idutywa ở tỉnh Đông Cape thì bị lật, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

"Theo thông tin ban đầu, xe buýt đã đánh lái để tránh va chạm với một xe giao hàng, khiến tài xế mất lái và phương tiện bị lật,” ông Simon Zwane, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Nam Phi (RTMC), cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới