Tai nạn xe buýt ở Tây Ban Nha, hơn 80 người bị thương

Một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở khu vực Barcelona của Tây Ban Nha, khiến hơn 83 người bị thương, trong đó có 7 nạn nhân bị thương nặng.

AP dẫn thông tin từ Dịch vụ cấp cứu y tế Catalonia cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra ở Fogars de Monclús, gần Barcelona, vào chiều ngày 25/10 (giờ địa phương).

"83 người bị thương, trong đó có 7 nạn nhân bị thương nặng", Dịch vụ cấp cứu y tế Catalonia thông tin.

Vụ tai nạn xe buýt ở Fogars de Monclús đã khiến hơn 80 người bị thương. Ảnh: X/@bomberscat.

Hãng EFE của Tây Ban Nha cho hay, chiếc xe buýt đã lao ra khỏi con đường hẹp, quanh co và lao xuống vực sâu 20 mét.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã điều động 23 xe cứu thương và 2 trực thăng y tế cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường hỗ trợ các nạn nhân. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp trên núi cũng đã tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra.

Olga Pane, người đứng đầu cơ quan y tế của chính quyền tự trị Catalonia, cho biết các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong khu vực để xác định xem còn nạn nhân nào khác hay không.

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