Nguy cơ tai nạn cao từ hành vi chủ quan tại đường sắt Hà Nội

Dù nhiều cảnh báo, vẫn còn nhiều tài xế vi phạm quy định an toàn đường sắt, đe dọa tính mạng của chính họ và người khác.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe bán tải có hành vi vượt rào chắn đường sắt tại Km 10+400 tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Theo đó khoảng 8 giờ ngày 18/4, xe bán tải biển kiểm soát 29H-148.XX khi đến đường ngang dân sinh, dù rào chắn đang hạ xuống, tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện vượt qua.

Trong quá trình băng qua, cần chắn tự động tiếp tục hạ khiến xe bị mắc kẹt ngay trong khu vực gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển. Với lỗi này, tài xế bị phạt 19 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 4 tháng.

Trước đó, vào khoảng 18h28 cùng ngày, tại Km 35+637 khu gian Đồng Văn – Phú Xuyên, ô tô biển kiểm soát 30M-282.XX cũng đã va chạm với tàu SE6/927 khi đi qua đường ngang dân sinh. Nguyên nhân được xác định do tài xế dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Theo một cán bộ thuộc Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), đơn vị quản lý tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đoạn đường Giải Phóng (Hà Nội), thời gian qua lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên không ít người vẫn cố tình vi phạm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra từ sự chủ quan này. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền cho người dân, Đội Cảnh sát giao thông số 14 cũng đã phối hợp các đơn vị cơ sở tiến hành đóng và xóa bỏ 16 lối đi tự mở, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Hình ảnh ô tô cố tình vượt rào chắn tại Hà Nội ngày 18/4

Thống kê sơ bộ, trong quý I/2026, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 352 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 287 triệu đồng, trong đó có 278 trường hợp vi phạm dừng, đỗ trong hành lang an toàn đường sắt.

Theo quy định, người vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu và chịu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Vượt rào chắn, đèn đỏ khi tàu chuẩn bị qua, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô-tô và các loại xe tương tự, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi qua đường ngang cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và rào chắn. Không cố tình vượt khi chắn đang hạ hoặc đã đóng, không dừng, đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt.

Thực tế cho thấy, chỉ một hành vi chủ quan, thiếu quan sát có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người vi phạm và nhiều người khác.