Mỹ đặt mua 3.000 tên lửa Barracuda-500M giá rẻ cho xung đột khu vực

Lục quân Mỹ vừa ký thỏa thuận mua ít nhất 3.000 tên lửa hành trình Barracuda-500M do công ty quốc phòng Anduril Industries phát triển, trong bước đi được xem là nhằm tăng mạnh năng lực tấn công tầm xa và mở rộng kho dự trữ vũ khí phục vụ các kịch bản xung đột cường độ cao tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo thông tin được công bố ngày 15/5, hợp đồng bao gồm hơn 60 bệ phóng container hóa cùng quá trình bàn giao kéo dài trong ba năm, bắt đầu từ năm 2027. Hệ thống được thiết kế để triển khai nhanh từ các vị trí phân tán, giúp quân đội Mỹ tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu.

Hệ thống phóng tên lửa container hóa Barracuda-500M của Mỹ trong một cuộc thử nghiệm triển khai hỏa lực tầm xa, phục vụ chiến lược tác chiến phân tán tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Barracuda-500M là dòng tên lửa hành trình cận âm sử dụng động cơ turbojet, có tầm bắn vượt 500 hải lý, tương đương khoảng 926 km. Dù đầu đạn chỉ nặng khoảng 45 kg, nhỏ hơn nhiều so với Tomahawk hay JASSM-ER, loại tên lửa này lại được tối ưu để tiêu diệt các mục tiêu giá trị trung bình như radar phòng không, sở chỉ huy dã chiến, bệ phóng tên lửa cơ động, kho hậu cần và các mục tiêu ven biển.

Điểm đáng chú ý của Barracuda-500M nằm ở triết lý “vũ khí giá rẻ sản xuất số lượng lớn”. Theo Anduril, khoảng 70% linh kiện của tên lửa sử dụng các bộ phận thương mại phổ biến, giúp giảm mạnh chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian lắp ráp. Công ty cho biết mỗi tên lửa có thể được hoàn thiện trong khoảng 30 giờ với số lượng công cụ lắp ráp tối giản.

Giới quân sự Mỹ cho rằng đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh Washington lo ngại kho tên lửa hiện nay khó đáp ứng một cuộc xung đột kéo dài với cường độ cao. Một báo cáo của CSIS từng nhận định Mỹ có thể tiêu hao phần lớn kho tên lửa chính xác chỉ sau chưa đầy một tuần giao tranh lớn.

Ngoài tầm bắn xa, Barracuda-500M còn được triển khai bằng bệ phóng đặt trong container tiêu chuẩn 20 feet, có thể ngụy trang và vận chuyển bằng hệ thống hậu cần thông thường. Mỗi container mang được tối đa 16 tên lửa, cho phép quân đội Mỹ nhanh chóng phân tán hỏa lực tới các đảo tiền tiêu hoặc căn cứ dã chiến nhỏ tại Thái Bình Dương.

Các chuyên gia nhận định Barracuda-500M sẽ đóng vai trò trung gian giữa rocket chiến thuật tầm ngắn và các tên lửa hành trình đắt tiền như Tomahawk hay LRASM. Với chi phí thấp hơn đáng kể, Mỹ có thể sử dụng số lượng lớn Barracuda-500M để bão hòa hệ thống phòng không đối phương hoặc tấn công đồng loạt nhiều mục tiêu cùng lúc.

Song song với hợp đồng dành cho Anduril, Lầu Năm Góc cũng đang triển khai chương trình mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ từ nhiều nhà sản xuất nhằm xây dựng năng lực chiến tranh tiêu hao quy mô lớn trong tương lai.

Động thái mới cho thấy chiến lược quân sự Mỹ đang chuyển mạnh sang ưu tiên các loại vũ khí có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống đắt đỏ nhưng số lượng hạn chế như trước đây.