Mỹ đặt mua 3.000 tên lửa Barracuda-500M giá rẻ cho xung đột khu vực

Mỹ ký hợp đồng mua 3.000 tên lửa Barracuda-500M nhằm tăng khả năng tấn công tầm xa, mở rộng kho vũ khí cho chiến tranh quy mô lớn tại Thái Bình Dương.

Nguyễn Cúc

Lục quân Mỹ vừa ký thỏa thuận mua ít nhất 3.000 tên lửa hành trình Barracuda-500M do công ty quốc phòng Anduril Industries phát triển, trong bước đi được xem là nhằm tăng mạnh năng lực tấn công tầm xa và mở rộng kho dự trữ vũ khí phục vụ các kịch bản xung đột cường độ cao tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo thông tin được công bố ngày 15/5, hợp đồng bao gồm hơn 60 bệ phóng container hóa cùng quá trình bàn giao kéo dài trong ba năm, bắt đầu từ năm 2027. Hệ thống được thiết kế để triển khai nhanh từ các vị trí phân tán, giúp quân đội Mỹ tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu.

Hệ thống phóng tên lửa container hóa Barracuda-500M của Mỹ trong một cuộc thử nghiệm triển khai hỏa lực tầm xa, phục vụ chiến lược tác chiến phân tán tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Barracuda-500M là dòng tên lửa hành trình cận âm sử dụng động cơ turbojet, có tầm bắn vượt 500 hải lý, tương đương khoảng 926 km. Dù đầu đạn chỉ nặng khoảng 45 kg, nhỏ hơn nhiều so với Tomahawk hay JASSM-ER, loại tên lửa này lại được tối ưu để tiêu diệt các mục tiêu giá trị trung bình như radar phòng không, sở chỉ huy dã chiến, bệ phóng tên lửa cơ động, kho hậu cần và các mục tiêu ven biển.

Điểm đáng chú ý của Barracuda-500M nằm ở triết lý “vũ khí giá rẻ sản xuất số lượng lớn”. Theo Anduril, khoảng 70% linh kiện của tên lửa sử dụng các bộ phận thương mại phổ biến, giúp giảm mạnh chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian lắp ráp. Công ty cho biết mỗi tên lửa có thể được hoàn thiện trong khoảng 30 giờ với số lượng công cụ lắp ráp tối giản.

Giới quân sự Mỹ cho rằng đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh Washington lo ngại kho tên lửa hiện nay khó đáp ứng một cuộc xung đột kéo dài với cường độ cao. Một báo cáo của CSIS từng nhận định Mỹ có thể tiêu hao phần lớn kho tên lửa chính xác chỉ sau chưa đầy một tuần giao tranh lớn.

Ngoài tầm bắn xa, Barracuda-500M còn được triển khai bằng bệ phóng đặt trong container tiêu chuẩn 20 feet, có thể ngụy trang và vận chuyển bằng hệ thống hậu cần thông thường. Mỗi container mang được tối đa 16 tên lửa, cho phép quân đội Mỹ nhanh chóng phân tán hỏa lực tới các đảo tiền tiêu hoặc căn cứ dã chiến nhỏ tại Thái Bình Dương.

Các chuyên gia nhận định Barracuda-500M sẽ đóng vai trò trung gian giữa rocket chiến thuật tầm ngắn và các tên lửa hành trình đắt tiền như Tomahawk hay LRASM. Với chi phí thấp hơn đáng kể, Mỹ có thể sử dụng số lượng lớn Barracuda-500M để bão hòa hệ thống phòng không đối phương hoặc tấn công đồng loạt nhiều mục tiêu cùng lúc.

Song song với hợp đồng dành cho Anduril, Lầu Năm Góc cũng đang triển khai chương trình mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ từ nhiều nhà sản xuất nhằm xây dựng năng lực chiến tranh tiêu hao quy mô lớn trong tương lai.

Động thái mới cho thấy chiến lược quân sự Mỹ đang chuyển mạnh sang ưu tiên các loại vũ khí có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống đắt đỏ nhưng số lượng hạn chế như trước đây.

Army recognition
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/u-s-army-orders-3-000-anduril-barracuda-500m-cruise-missiles-for-indo-pacific-long-range-warfare
Mỹ sắp có trong tay một tên lửa hành trình hạt nhân mới

AGM-181A là tên lửa hành trình mới nhất mang đầu đạn hạt nhân, báo hiệu Mỹ muốn giành lợi thế trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc.

Mới đây, Không quân Mỹ đã công bố tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa AGM-181A mới sẽ được trang bị cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider trong tương lai. Ảnh: @Raytheon.
Đây là bước tiến lớn trong việc thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B (ALCM) đã cũ, trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân rộng lớn hơn của Không quân Mỹ, cũng như giúp nâng cao khả năng của B-21 Raider, loại máy bay mang bom hạt nhân B61-12 và B61-13. Ảnh: @Raytheon.
Tiết lộ khoản chi 152 tỷ USD cho vũ khí Mỹ năm 2026

Kế hoạch chi tiêu sẽ rót hàng tỷ USD vào các lĩnh vực ưu tiên như đạn dược, phòng thủ tên lửa và đóng tàu, cùng với một số lĩnh vực khác.

Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến sẽ chi toàn bộ 152 tỷ USD từ nguồn ngân sách được phân bổ theo dự luật hòa giải năm ngoái trong năm tài khóa 2026, thay vì kế hoạch trước đó là chỉ sử dụng 113 tỷ USD, theo kế hoạch chi tiêu không mật mà bộ này vừa trình lên Quốc hội Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng sẽ chi thêm 1 tỷ USD thông qua Đạo luật Sản xuất Quốc phòng cho các lĩnh vực then chốt nhằm tăng cường khả năng phục hồi của nền công nghiệp quốc phòng, bao gồm đầu tư bổ sung vào động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, sản xuất tiên tiến cho đạn dược, vật liệu nổ và các ưu tiên khác.

Mỹ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vũ khí chính xác trong chiến dịch Iran

Việc sử dụng mạnh tay tên lửa PrSM của Mỹ gây lo ngại về kho dự trữ chiến lược, đặt ra thách thức lớn cho khả năng duy trì chiến tranh dài hạn.

Việc quân đội Mỹ sử dụng với cường độ cao các tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới Precision Strike Missile (PrSM) trong chiến dịch tại Iran đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy giảm nhanh chóng kho dự trữ vũ khí chính xác tầm xa của Washington.

Theo các phân tích quân sự, PrSM - loại tên lửa vừa được đưa vào trang bị vài năm gần đây đã được Mỹ triển khai lần đầu trong thực chiến tại chiến dịch nhằm vào Iran. Việc sử dụng loại vũ khí này với mật độ lớn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các đòn tấn công chính xác tầm xa trong học thuyết tác chiến hiện đại.

