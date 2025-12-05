Hà Nội

Tác giả đứng sau bức tranh thanh long 'giả như thật' gây bão mạng

Cộng đồng trẻ

Tác giả đứng sau bức tranh thanh long 'giả như thật' gây bão mạng

Những ngày qua, bức tranh 2 quả thanh long bỗng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi có độ chân thật đến mức dân mạng 'nghi ngờ thị giác'.

Trầm Phương
Bức tranh vẽ hai quả thanh long với độ chân thực đến "siêu thực" đã trở thành tâm điểm chú ý và gây sốt trên cộng đồng mạng Việt Nam trong thời gian gần đây. Người xem không khỏi trầm trồ, thậm chí phải nheo mắt soi kỹ từng chi tiết để phân biệt đâu là ảnh chụp, đâu là tác phẩm hội họa.
Được biết, tác giả của bức tranh gây bão này là họa sĩ Lê Sâm. Ông là một nghệ sĩ chuyên vẽ tranh tả thực (Hyperrealism), một phong cách hội họa đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ chính xác gần như tuyệt đối để tái hiện sự vật, hiện tượng chân thật đến mức khó tin.
Bức tranh hai quả thanh long của họa sĩ Lê Sâm đã tạo ra một làn sóng lan truyền mạnh mẽ bởi sự sống động của nó.
Từ lớp vỏ hồng tươi, những tai lá xanh mềm mại, đến cả những hạt bụi li ti hay các vết sần trên bề mặt quả đều được thể hiện một cách hoàn hảo.
Nhiều người đã phải thốt lên rằng bức tranh chân thực đến mức "có thể bổ ra ăn được luôn," thách thức ranh giới giữa tranh vẽ và ảnh chụp.
Trong thời đại mà Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh trong vài giây, sự xuất hiện của một tác phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng đôi tay con người, nhưng lại đạt đến mức độ chân thực siêu phàm như tranh của họa sĩ Lê Sâm đã khiến công chúng vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Tác phẩm không chỉ khẳng định tài năng và kỹ thuật điêu luyện của người nghệ sĩ, mà còn là minh chứng cho sự kỳ công và giá trị bền vững của nghệ thuật vẽ tay truyền thống.
Không chỉ nổi tiếng với tranh thanh long, họa sĩ Lê Sâm còn sở hữu một kho tàng các tác phẩm tả thực ấn tượng khác, tập trung vào đề tài đời sống và tĩnh vật.
Một số tác phẩm đáng chú ý khác của ông bao gồm bức tranh gà mẹ đang che chở cho gà con, tranh quả na, đầm sen...
Qua các tác phẩm của mình, họa sĩ Lê Sâm đã thành công trong việc đưa nghệ thuật tả thực đến gần hơn với công chúng, khiến người xem phải liên tục đặt câu hỏi và thán phục về khả năng tái tạo thế giới thực bằng bút và màu. (Ảnh: Facebook Lê Sâm)
