Tác động của các đợt không kích quy mô lớn của Nga vào lãnh thổ Ukraine?

Quân đội Nga tiến hành không kích ồ ạt, khiến hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine bị tê liệt; đồng thời gây tâm lý căng thẳng cho người dân Ukraine.

Tiến Minh
Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí tên lửa và UAV tự sát tầm xa, với quy mô lớn vào Ukraine vào đêm 6 tháng 12, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở năng lượng và làm gián đoạn nguồn điện của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
Các vụ nổ và mất điện đã được báo cáo tại nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ Ukraine, gây thiệt hại lớn về hạ tầng. Cuộc tấn công, nhắm vào năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự, có tính răn đe cao và làm nổi bật thực tế tàn khốc của "chiến tranh bất đối xứng", trong chiến tranh hiện đại.
Trong cuộc tấn công này, Quân đội Nga đã phóng 653 UAV tấn công, 36 tên lửa hành trình và 17 tên lửa đạn đạo vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, thực hiện 60 cuộc tấn công vào 29 địa điểm, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng điện. Và cuộc không kích này, một lần nữa phơi bày điểm yếu của hệ thống năng lượng Ukraine.
Hai đường dây điện đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị gián đoạn; một đường dây đã được khôi phục, trong khi đường dây còn lại vẫn chưa hoạt động. Các nhà máy điện hạt nhân khác đang hoạt động với công suất giảm vì lý do an toàn. Một số nhà máy nhiệt điện thuộc Công ty Năng lượng Dnieper đã bị hư hại, đánh dấu vụ tấn công quy mô lớn thứ sáu kể từ tháng 10.
Các vụ không kích của Nga, không chỉ gây ra sự tàn phá về vật chất mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý người dân Ukraine. Những cuộc tấn công liên tiếp này, cho thấy Quân đội Nga tập trung chiến lược vào cơ sở hạ tầng dân sự; trong đó tập trung vào lưới điện quốc gia.
Cuộc tấn công này vừa là một đòn tấn công vật lý vừa là một chiến thuật chiến tranh tâm lý. Nga đã sử dụng các cuộc tấn công tập trung bằng UAV tấn công và tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng để làm tê liệt các hoạt động của Ukraine.
Trang Military Review cho biết, có những lời kêu ca rằng quân đội Nga gần đây đã bắt đầu phá hủy có hệ thống các kho chứa sản phẩm của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cho một phần ba các doanh nghiệp quốc phòng của nước này.
Theo chuyên gia quân sự Ukraine, Oleksandr Kovalenko, Kyiv đang che giấu thông tin về các cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp và kho quân sự, tập trung sự chú ý của công chúng vào các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Kovalenko cũng lưu ý rằng, bất chấp thiệt hại do các cuộc tấn công quân sự của Nga gây ra, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine vẫn bị phạt và truy tố vì làm gián đoạn nguồn cung; điều này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm nguồn cung vũ khí cho chiến trường.
Theo truyền thông Ukraine, hơn 100 vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã được ghi nhận trong tám tháng qua, gấp đôi số vụ tấn công tương tự trong hai năm 2023-2024 cộng lại. Giữa những vụ tấn công này, Kyiv đang nỗ lực tìm cách giảm thiểu phần nào ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng hậu cần ngày càng trầm trọng.
Tuy nhiên, bất chấp các hợp đồng khẩn cấp được lãnh đạo Ukraine ký kết để mua đầu máy xe lửa, rất có thể đến khi hàng hóa được giao, tình hình hậu cần cho khu vực mặt trận sẽ còn tồi tệ hơn. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, do các cuộc tấn công của Nga, hơn 70% nhà máy nhiệt điện và hơn 37% nhà máy thủy điện ở Ukraine đã bị vô hiệu hóa, làm giảm hơn một nửa nguồn cung năng lượng của Ukraine.
Những chiến thuật không kích của Nga, không chỉ làm tê liệt sản xuất của Ukraine, còn nhằm mục đích làm suy yếu niềm tin xã hội và khả năng vận hành của đất nước. Các cuộc không kích của Nga đã ảnh hưởng đến Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia và Beltzerkovi, phá hủy nhiều nhà máy điện, kho tàng và nhà máy….
Đối với Ukraine, đây không chỉ là thiệt hại, mà còn là một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược. Mỗi cuộc tấn công của Nga, có thể buộc chính phủ Ukraine phải điều chỉnh chiến lược phân bổ năng lượng và phúc lợi công cộng, đồng thời gửi một thông điệp đến các đồng minh phương Tây, rằng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của họ vẫn còn nhiều điểm yếu. Tác động của cuộc chiến còn vượt xa thiệt hại vật chất.
Mặc dù chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine, nhưng nhìn từ góc độ toàn cầu, những cuộc tấn công như vậy cho thấy quy luật của chiến tranh hiện đại đang thay đổi: các mục tiêu quân sự gián tiếp, có thể trở thành trọng tâm chiến lược. Trong những tình huống tương tự, người dân thường phải chịu cảnh mất điện, gián đoạn giao thông, nguy cơ hỏa hoạn và nỗi sợ hãi tâm lý.
Áp lực này cũng có thể tạo ra những tác động lan tỏa đến dư luận quốc tế vượt ra ngoài phạm vi chiến tranh. Các quốc gia khác cũng đang có những tính toán về việc tác động của chiến tranh hiện đại, từ đó có các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng, ứng phó khẩn cấp và đang trở thành những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược mới.
Cuộc tấn công cũng gây ra cảnh báo từ các nước láng giềng, khi Không quân Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận, cho thấy tác động lan tỏa xuyên biên giới của chiến tranh hiện đại. Một khi cơ sở hạ tầng trở thành mục tiêu, tác động có thể lan rộng ra xa hơn nhiều so với khu vực xung đột. (nguồn ảnh Kyiv Post, Kyiv Independent, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
