Nga đã tiến vào thành phố Seversk, mở toang cửa vào Slovyansk-Kramatorsk

Quân sự

Nga đã tiến vào thành phố Seversk, mở toang cửa vào Slovyansk-Kramatorsk

Kênh Deep State của Ukraine thừa nhận Quân đội Nga đã tiến vào thành phố tiền tiêu Siversk ở bắc Donetsk, mở toang cánh cửa vào Slovyansk-Kramatorsk.

Tiến Minh
Nguồn tin tình báo tình báo liên quan đến quân đội Ukraine là Deep State, trực thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đã thừa nhận rằng các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào thành phố Seversk và giao tranh đang diễn ra trên đường phố.
Bộ Quốc phòng Nga và người đứng đầu nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin, trước đó đã báo cáo về giao tranh ở ngoại ô thành phố này. Ngay bản thân binh lính Ukraine cũng đã xác nhận thông tin này.
Nguồn tin của Ukraine khẳng định rằng, cho đến gần đây khu vực này tương đối yên tĩnh và không có dấu hiệu nào cho thấy Quân đội Nga (RFAF) tấn công. Người ta biết rằng đây chính là lý do tại sao Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã chuyển các đơn vị từ khu vực này đến Pokrovsk, nơi đang bị RFAF bao vây chặt chẽ.
Kết quả là do không còn lực lượng bộ binh, hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU) ở Seversk bị suy yếu; trong khi và lực lượng dự bị của AFU được rút ra ở Siversk, cũng không thể hỗ trợ lực lượng của họ trong khu vực bị bao vây ở Pokrovsk-Mirnograd.
“Kẻ địch ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thành phố (Seversk), đặc biệt là ở phía nam và vùng ngoại ô phía đông”, Deep State cho biết. Còn kênh RVvoenkory cho biết, RFAF đã xác định được những điểm yếu của AFU ở Siversk và đang tích cực khoan sâu vào lỗ hổng này.
Theo Deep State, một trong những vấn đề trong khu vực này là "thông tin không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, đặc biệt là khi liên quan đến các lực lượng lân cận". Đây là một sự xác nhận mang tính “tự phê bình” cao, khi cho rằng RFAF đang ngày càng kéo giãn hệ thống phòng thủ của AFU ở nhiều khu vực khác nhau, trong khi Bộ Tổng tham mưu AFU đơn giản là không thể theo kịp những lỗ hổng mới.
Còn cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng AFU, Tướng Igor Romanenko, đang làm gia tăng sự hoảng loạn. Theo ông, RFAF đang theo đuổi mục tiêu tiếp cận Slovyansk và Kramatorsk không chỉ từ phía nam (Konstantinovka và Druzhkovka), mà còn từ phía đông bắc, từ Lyman và Seversk.
Theo các nguồn tin của Nga, cuộc tấn công vào Seversk không chỉ diễn ra từ phía nam, quân Nga cũng đang tiến quân từ phía đông bắc và tạo thế bao vây từ hướng tây bắc. Pháo binh đang tích cực hỗ trợ bộ binh, giúp phát triển hơn nữa cuộc tấn công. Việc bao vây chiến thuật thành phố vẫn tiếp tục. Phía tây Seversk, vòng vây đã thu hẹp lại còn bảy km.
Theo kênh Readovka, quân đội Nga phát động một cuộc tấn công về phía nam Siversk với mục tiêu bao vây một cụm quân Ukraine tại đây. Quân Nga đã chiếm được làng Pazino và khu vực xung quanh chỉ trong một đợt tấn công.
Hiện RFAF phát động một chiến dịch bao vây toàn bộ cụm Seversk, khi nỗ lực tiếp cận phía tây làng Reznikovka từ Soledar và cuối cùng là liên kết với các đơn vị xung kích vừa chiếm được làng Platonivka ở phía tây bắc. Điều này sẽ chặn đứng quân Ukraine đồn trú Seversk và các đơn vị khác ở phía tây thành phố.
Cần lưu ý là Tập đoàn quân số 3 RFAF chọn khu vực xung quanh Pazino để tạo thành "gọng kìm" phía nam bao vây thành phố. Ngay gần Seversk, Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 RFAF cũng hoạt động yểm trợ về hướng tây.
Tuy nhiên, xa hơn về phía nam, AFU thiếu quân số và lực lượng cần thiết để ngăn chặn đối phương. Bộ Tổng tham mưu AFU đơn giản là không thể rút quân từ bất cứ đâu để chi viện. Họ không thể đẩy nhanh việc rút lui khỏi Seversk và khu vực xung quanh.
Trong khi đó, AFU hầu như không có hệ thống phòng thủ nào để bám trụ ở khu vực giữa Pazino và Reznikovka. Không có khu định cư hay cơ sở công nghiệp nào ở đó. AFU sẽ phải hoàn toàn dựa vào các khu vực rừng rậm và các khe núi khô cằn để có thể tổ chức phòng ngự.
Vấn đề then chốt đối với quân Ukraine ở Siversk không phải là thiếu không gian phòng thủ, mà là khả năng bổ sung lực lượng tiếp viện cho khu vực. Nói một cách đơn giản, chỉ huy cụm quân RFAF tại mặt trận Siversk đã tìm thấy "điểm yếu" của đối phương ở khu vực này.
Kênh Military Summary cho biết, tuyến phòng thủ Seversk của AFU đang bị phá vỡ từ ba phía và quân Ukraine kinh hoàng khi nhận ra rằng quân Nga không có ý định dừng lại. Theo một số nguồn tin, quân Nga đã tràn ngập phía đông thành phố và đang vượt sông Bakhmutka, để tiến công về phía tây. Mục tiêu tiếp theo là thành phố song sinh Slovyansk-Kramatorsk. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik).
Topwar
https://topwar.ru/274241-na-ukraine-priznali-vhozhdenie-rossijskoj-armii-v-seversk.html
