Loạt tranh tả thực cực đẹp về Việt Nam một thế kỷ trước

Những người chơi cờ, tranh của T. V. Buon, Trường Mỹ thuật Ứng dụng Gia Định. Bức tranh Việt Nam một thế kỷ trước này được vẽ năm 1914 bằng chất liệu sơn dầu trên vải, kích thước 50x59 cm. Ảnh: Drouotstatic.zonesecure.org. Các nữ nhạc công - một bức tranh tả thực khác của họa sĩ T. V. Buon. Tranh vẽ năm 1915 bằng chất liệu sơn dầu trên vải, cỡ 49,5x59,5 cm. Ảnh: Lyndatrouve.com. Nội thất cung điện ở Hoàng thành Huế. Tranh của Tran Quang Tran (1900-1969), trường Mỹ thuật Đông Dương, vẽ năm 1924 bằng chất liệu màu nước trên giấy, 28,5x33,5 cm. Ảnh: Drouotstatic.zonesecure.org. Nàng công chúa An Nam. Tranh vẽ khoảng năm 1930, chất liệu sơn dầu, kích thước 56 x 42 cm. Góc dưới bên phải bức tranh ký tên CA Laurens. Ảnh: Lyndatrouve.com. Bức tranh này do ông Victor Tardieu (1870 -1937, người đồng sáng lập trường Mỹ thuật Đông Dương) vẽ vào khoảng năm 1924-1925. Tranh vẽ bằng sơn dầu trên vải, kích thước 100x120 cm. Ảnh: Lyndatrouve.com. Gieo mạ. Tranh của Truong Van Thanh (Trường Mỹ nghệ thực hành Thủ Dầu Một - trường mỹ thuật đầu tiên thành lập ở Việt Nam) vẽ năm 1950. Tranh có chất liệu sơn mài trên gỗ, kích thước 40,5 x 61 cm. Ảnh: Lyndatrouve.com. Tát nước bằng gàu dây. Tranh của Phuoc Nguyen, chất liệu sơn mài, kích thước 61 x 122 cm. Ảnh: Lyndatrouve.com. Hai phụ nữ hút thuốc. Ký họa than chì trên giấy, kích cỡ 51x78,5 cm, ký tên E. Pollier ở góc dưới bên phải. Ảnh: Lyndatrouve.com. Mời quý độc giả xem video Hà Nội mùa cốm xanh về. Nguồn: VTV24.

