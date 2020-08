Loạt ảnh gây choáng ngợp về cảnh sắc Đông Dương năm 1934 (2)

Chợ Lỳ Lừa ở Lạng Sơn, xứ Đông Dương năm 1934. Các thương nhân ở đây chủ yếu là người Việt và người Hoa. Trong số những người đến mua bán cũng có nhiều người dân tộc Thái. Sông Đà xuyên qua các núi đá vôi hiểm trở, thung lũng hẹp và hoang vu. Chỉ những người lái thuyền bản địa mới có thể di chuyển thuần thục trên dòng sông nhiều ghềnh đá này. Quang cảnh Phong Saly, Thượng Lào, thủ phủ Quân khu 5 (5e Territoire Militaire) của Pháp kéo dài đến cực Bắc của Lào ở thượng lưu Nam Hou, một phụ lưu của sông Mekong. Ghềnh thác trên sông Mekong ở Thượng Lào. Ở khu vực này lòng sông rộng hàng trăm mét sau các trận mưa và trở thành một kênh hẹp vào mùa khô. Nước chảy siết qua các ghềnh đá, đòi hỏi kỹ năng điêu luyện của người chèo thuyền địa phương để con thuyền không bị hư hại. Luang Prabang - cố đô của Lào. Thành phố được xây dựng trên một bán đảo dài, tại hợp lưu của Mekong (chảy từ phải sang trái trong ảnh) và Nam Khan (góc dưới phải), xung quanh một ngọn đồi thiêng, trên đỉnh đồi có một ngôi chùa màu trắng. Cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng, Lào. Đây là vùng cao nguyên có độ cao trung bình 1.200 mét so với mực nước biển, cảnh quan phổ biến là đồng cỏ rộng. Những chiếc chum ở đây được người xưa đục đẽo từ đá, dùng làm quan tài. Bản làng của người Thượng ở miền Nam xứ Trung Kỳ. Những ngôi nhà dài được dựng kiểu nhà sàn, mái phủ cỏ rơm ở tiền cảnh là nơi sinh sống của một số gia đình. Những ngôi nhà nằm trên cọc cao ở phía xa là kho thóc. Hồ Lăk ở Đăk Lăk. Đây là một hồ lớn được bao quanh bởi các dãy núi, nằm ở phía Nam Buôn Ma Thuột. Vào mùa khô, bờ hồ trở thành những bãi bùn lầy, nơi người bản xứ trồng lúa. Diện tích hồ mở rộng đáng kể sau những cơn mưa. Thác Liên Khàng (Liên Khương) ở Lâm Đồng. Thác tạo thành từ dòng chảy sông Đa Nhim, một nhánh của sông Đồng Nai, có độ rộng khoảng 100 mét, đô cao 15 mét. Thành phố Thakkhek ở Hạ Lào, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Thakhek nằm ở tả ngạn sông Mekong. Thác Khene trên sông Mekong, khu vực biên giới của Lào và Campuchia. Đây là một chuỗi gồm rất nhiều thác và ghềnh, kéo dài tới 12 km, xen kẽ là các đảo cây cối rậm rạp. Tam Đảo, thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam. Thị trấn tọa lạc trên một núi đá nhô lên ở rìa châu thổ sông Hồng, cách Hà Nội 60 km. Đồn điền cao su ở xứ Nam Kỳ. Cây cao su có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Amazon, nhanh chóng được nhân lên trên các vùng đất đỏ và đất xám của Nam Kỳ, Campuchia và Nam Trung Kỳ. Có hơn 120.000 ha cao su ở Đông Dương thuộc Pháp. Mỏ than Cẩm Phả ở Quảng Ninh. Mỏ này nằm trong bể than Hòn Gai, kéo dài hơn 150 km ven bờ Vịnh Bắc Bộ. Nhiều vỉa than nổi lên trên sườn đồi và được khai thác lộ thiên. Mời quý độc giả xem video: Thách thức gìn giữ văn minh sông Hồng. Nguồn: VTC1.

