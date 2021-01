Khám phá diện mạo đền Lý Bát Đế 100 năm trước

Thủy đình trong hồ bán nguyệt của đền Lý Bát Đế, nơi diễn ra các buổi múa rối, Bắc Ninh thập niên 1920. Đền còn được gọi là Đền Đô hoặc Cổ Pháp điện, là nơi thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý. Rồng đá ở Ngũ Long môn, cổng vào khu chính điện đền Lý Bát Đế. Công trình này từng được Ngân hàng Đông Dương thời Pháp thuộc chọn làm hình ảnh in trên tờ giấy bạc “năm đồng vàng” và cũng là hình in trên đồng tiền xu 1.000 đồng gần đây. Khu chính điện của đền với Phương đình ở phía trước, kế đến là nhà Tiền tế. Đền được vua Lý Thái Tông cho xây vào năm 1030 và trải qua nhiều lần trùng tu vào các thế kỷ sau đó. Năm 1952 đền bị quân Pháp phá hủy và năm 1989 được phục dựng. Khu thờ thân mẫu vua Lý Thái Tổ, người sáng lập nhà Lý. Nhìn chung, kiến trúc của khu đền có sự kế thừa phong cách cung đình và phong cách dân gian trong một tổng thể hài hòa, bề thế vững chắc nhưng không cứng nhắc trong khung cảnh thiên nhiên. Tượng voi phục trong sân đền. Đền Lý Bát Đế từng được người đời ngợi ca bằng câu ca dao: “Đền Đô kiến trúc tuyệt vời. Thăng Long đẹp nhất, đẹp người ngàn năm'”. Một góc trong khuôn viên đền Lý Bát Đế. So với những bức ảnh chụp một thế kỷ trước, diện mạo đền Lý Bát Đế ngày nay không có nhiều thay đổi. Bàn thờ trong đền. Chiếc kiệu thờ được chạm rồng công phu. Hai cánh cửa rồng ở lối vào chính. Hai cánh cửa ngách được chạm khắc tinh tế. Mời quý độc giả xem video Hà Nội mùa cốm xanh về. Nguồn: VTV24.

