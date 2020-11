Câu chuyện lịch sử của hộp cao Sao Vàng huyền thoại

Vừa mới đây, cư dân mạng chia sẻ nhiều hình ảnh Cao Sao Vàng Việt Nam được rao bán trên sàn thương mại điện tử Coupang của Hàn Quốc với giá 9,84 Won, tương đương với khoảng 204.000 đồng. Giá này cao hơn khoảng 34 lần so với giá bán trong nước, chỉ với 6.000 đồng/hộp 3g. Đây còn là mức giá ưu đãi dành cho những khách hàng mua 3 hộp trở lên. Giá bán 10 hộp loại 4g là 74.500 Won, tương đương hơn 1,5 triệu đồng tiền Việt Nam… Đáng nói, dù bán giá cao nhưng sản phẩm vẫn rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Cao Sao Vàng là một trong số những sản phấm “Made in Việt Nam” được biết đến rộng rãi trên thế giới. Hộp cao bé nhỏ này có một lịch sử thú vị mà không phải ai cũng biết đến. Câu chuyện khởi nguồn vào thời kháng chiến chống Pháp. Khi đó tại Việt Nam đã có một sản phẩm thông dụng là dầu cù là. Sau năm 1954, yêu cầu về một sản phẩm dạng cao có tính năng tương tự dầu cù là đã được đặt ra. Do những hạn chế của thời chiến mà việc nghiên cứu và đưa vào sản xuất loại cao đó không dễ dàng. Đến khoảng năm 1968-1969, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất, cao Sao Vàng đã ra đời. Đây là một loại cao đặc sánh và mịn, bền trong các điều kiện thời tiết khác nhau, được đựng trong hộp sắt nhỏ có thể nhét trong túi áo, túi quần. Thành phần của cao Sao Vàng gồm long não, sáp ong và các loại tinh dầu quý như bạc hà, quế, tràm, hương nhu... Cao Sao Vàng được xem như "thần dược" khi có thể dùng để chuyên trị nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, chóng mặt, say tàu xe, muỗi và côn trùng đốt, ngoài ra còn có đặc tính làm nóng cơ thể. Từ khi được đưa vào sản xuất, cao Sao Vàng đã trở thành sản phẩm quen thuộc trong mọi gia đình miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Từ Việt Nam, cao Sao Vàng được người dân các nước Đông Âu biết đến qua những người Việt khi đi công tác, học tập ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Được ưa chuộng, cao Sao Vàng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng sang Liên Xô của Việt Nam. Sau khi Liên Xô sụp đổ, cao Sao Vàng mất thị trường xuất khẩu và dường như đã rơi vào lãng quên. Nhưng đến những năm 2013-2014 cao Sao Vàng lại được nhắc tới khi trở thành mặt hàng bán chạy trên các trang thương mại quốc tế. Ngày nay, cao Sao Vàng dường như đang tìm lại được thời hoàng kim khi trở hành hàng “hot” ở nhiều quốc gia như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... Người Nga thậm chí còn làm video đậm chất Hollywood để quảng cáo cho cao Sao Vàng của người Việt... Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

