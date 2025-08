SUP lên ngôi mùa du lịch, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất an toàn

SUP trở thành hoạt động “hot” mùa hè, thu hút giới trẻ trải nghiệm ở nhiều điểm du lịch, nhưng tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn nếu chủ quan.

Từ trào lưu mạng đến trải nghiệm phổ biến ngoài đời thực

Chỉ cần dạo một vòng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram hay Facebook, không khó để bắt gặp hàng loạt video và hình ảnh check-in với SUP tại các địa danh nổi tiếng như Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), vịnh Lan Hạ (Cát Bà), hồ Hòa Bình, biển Phan Thiết hay Phú Quốc. Với màu nước xanh trong, góc máy drone bắt trọn người chèo lẻ loi giữa không gian rộng lớn, SUP trở thành lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ thích sống ảo.

Ảnh Internet

Chị Phan Thanh Mai (28 tuổi, TP HCM), du khách vừa trở về từ chuyến chèo SUP tại Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) chia sẻ, “Chèo SUP cho cảm giác thư thái, rất chill. Dù không biết bơi, mình vẫn thuê SUP vì nghĩ có áo phao là an toàn. Bên cho thuê cũng không bắt buộc tập huấn gì.”

Ẩn họa từ sự chủ quan và thời tiết thất thường

Theo các hướng dẫn viên và chuyên gia thể thao dưới nước, điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều điểm du lịch cho thuê SUP tự phát, không có lực lượng cứu hộ hay huấn luyện kỹ năng chèo cơ bản. Nhiều du khách chủ yếu học qua video, dẫn đến thao tác sai kỹ thuật hoặc không xử lý được khi gặp sóng lớn, gió to, dòng nước ngược.

Anh Nguyễn Hải Long, HLV thể thao nước, cảnh báo: “SUP nhìn thì nhẹ nhàng nhưng không hề đơn giản. Người chưa có kinh nghiệm dễ bị mất thăng bằng, bị cuốn trôi khi trời nổi gió. Nhiều tai nạn từng xảy ra vì người chèo quá xa bờ mà không biết xử lý tình huống.”

Ảnh minh họa

Một trong những yếu tố nguy hiểm khác là thời tiết thay đổi nhanh chóng. Tại hồ hoặc vịnh, khi gió nổi lên bất ngờ, người chèo SUP có thể bị đẩy trôi xa hàng trăm mét chỉ trong vài phút. Trường hợp hai du khách bị lật SUP và trôi dạt tại hồ Hòa Bình hồi tháng 6 vừa qua là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho cộng đồng yêu thích bộ môn này.

Du lịch an toàn cần đi đôi với trang bị và kiến thức

Trước tình hình SUP phát triển mạnh nhưng thiếu quản lý, nhiều địa phương đang siết lại việc cấp phép cho các hoạt động thể thao dưới nước. Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các khu du lịch tổ chức chèo SUP phải có phương án đảm bảo an toàn, huấn luyện viên đi kèm và đội cứu hộ túc trực trong giờ hoạt động.

Về phía du khách, chuyên gia khuyến cáo nên tham gia các lớp tập cơ bản từ 1–2 buổi trước khi chèo SUP ở nơi nước sâu hoặc sóng lớn. Trang bị bắt buộc gồm: áo phao đúng chuẩn, dây buộc chân với ván (leash), mũ bảo hộ và cần nắm rõ quy tắc tự cứu nếu ngã khỏi ván.

Ảnh minh họa

Không thể phủ nhận sức hút của chèo SUP trong xu hướng du lịch nghỉ dưỡng hiện đại: vận động nhẹ nhàng, thư giãn tâm trí, có nhiều góc chụp ảnh đẹp và dễ tiếp cận. Khi thực hiện đúng cách và ở nơi có dịch vụ bài bản, đây là một hoạt động mang tính chữa lành và kết nối thiên nhiên.

Chị Đặng Thu Hương, điều phối viên tour chèo SUP ở hồ Đồng Đò (Sóc Sơn) cho biết, “Hiện bên mình tổ chức SUP theo tour nhỏ, có HLV dẫn đoàn, mỗi buổi đều hướng dẫn kỹ lưỡng cách giữ thăng bằng, chèo đúng kỹ thuật và phản ứng khi ngã xuống nước. Nhờ đó, 100% khách đều an toàn và có trải nghiệm trọn vẹn.”

Gợi ý dành cho du khách mới bắt đầu SUP

Nên chọn SUP ở hồ nước tĩnh, gần bờ, có người hướng dẫn.

Tránh chèo khi trời âm u, có gió hoặc sau 17h.

Luôn mặc áo phao đúng cách và đeo dây an toàn (leash).

Không chèo một mình khi chưa có kỹ năng tự cứu.

Hỏi kỹ nơi thuê ván về chính sách an toàn, có cứu hộ hay không.

Chèo SUP là hoạt động du lịch hấp dẫn, nhưng không nên chỉ dừng lại ở trào lưu. Giữ an toàn cho bản thân và người đi cùng là yếu tố tiên quyết, để mỗi chuyến chèo trở thành ký ức đẹp, không biến thành trải nghiệm đáng tiếc.