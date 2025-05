Sun Property “trình làng” nhà mẫu biệt thự, townhouse

Ngày 24/5, Sun Property (thành viên Sun Group) đã tổ chức Lễ khai trương nhà mẫu phân khu Kim Ngân – Kim Tiền tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam, khẳng định cam kết về tiến độ cũng như chất lượng thi công của chủ đầu tư.

Lễ khai trương nhà mẫu phân khu Kim Ngân – Kim Tiền tại dự án Sun Urban City Hà Nam (Ảnh: Ánh Dương)

Vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo

Tại trái tim đô thị Sun Urban City Hà Nam, nơi giao thoa giữa truyền thống ngàn năm và nhịp sống hiện đại, một hành trình trải nghiệm đẳng cấp đã mở ra, chờ đợi nhà đầu tư đến khám phá. Chỉ cách Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển, tổ hợp nhà mẫu thấp tầng Sun Urban City chính là điểm khởi đầu cho cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn tại cửa ngõ Nam Thủ đô.

Tổ hợp nhà mẫu nằm tại nơi giao thoa của những trục đường lớn như Quốc lộ 1A, Điện Biên Phủ, Lê Công Thanh và đặc biệt là Trục đại lộ lễ hội dài 1,5km, rộng 150m – trung tâm tổ chức các sự kiện lớn mà gần đây nhất là đại nhạc hội Rực rỡ Hà Nam. Do đó, đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng với môi trường sống tiện nghi, mà còn là tâm điểm thu hút dòng khách du lịch khổng lồ, mang đến tiềm năng thương mại to lớn.

Khu nhà mẫu hiện đại với thiết kế hài hòa giữa không gian cảnh quan (Ảnh: Ánh Dương)

Trong dịp này, 4 căn nhà mẫu thấp tầng chính thức được giới thiệu và mở cửa đón khách gồm 1 biệt thự đơn lập, 1 biệt thự song lập và 2 căn townhouse mặt tiền 4m, thiết kế tối ưu công năng, phù hợp cho cả nhu cầu an cư và kinh doanh. Trong đó mỗi căn nhà mang một phong cách kiến trúc độc đáo, với thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ những câu chuyện riêng.

Nếu như căn biệt thự đơn lập được thiết kế như một nơi an trú giữa thiên nhiên hùng vĩ - nơi vẻ đẹp của núi rừng hòa quyện cùng văn hóa bản địa, thì căn biệt thự song lập lại được lấy cảm hứng từ truyền thuyết nàng tiên giáng trần tại hồ sen, vẽ nên không gian sống thanh nhã. 1 căn nhà mẫu townhouse lấy cảm hứng từ “ông hổ”, đại diện cho sức mạnh với những gam màu sắc sảo, ấn tượng; trong khi căn townhouse còn lại đến gần hơn với vẻ đẹp tối giản, hoà cùng thiên nhiên bằng sắc xanh dịu mát.

Không gian nội thất nhà mẫu biệt thự đơn lập được chăm chút tỉ mỉ (Ảnh: Ánh Dương)

Đây là những mảnh ghép đầu tiên trong bộ sưu tập 469 mẫu nhà Kim Ngân – Kim Tiền với thiết kế độc bản, không lặp lại trên một trục dọc, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại, tạo nên không gian sống vừa thân thuộc vừa sang trọng. Ngay sau lễ khai trương, chủ đầu tư đã mở cửa nhà mẫu, tạo điều kiện cho khách hàng, nhà đầu tư trực tiếp tham quan, trải nghiệm.

“Lễ khai trương đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đưa Sun Urban City Hà Nam đến gần hơn với cộng đồng. Với sự ra mắt nhà mẫu thấp tầng Kim Ngân – Kim Tiền, một không gian trải nghiệm đô thị đẳng cấp đã chính thức hiện diện. Trong đó, mỗi ngôi nhà là một dáng hình kiến trúc. Cùng với tầng hầm đa năng, mặt tiền rộng rãi, hệ tiện ích nội khu toàn diện, các biệt thự và townhouse của Sun Urban City sẽ đáp ứng nhu cầu vừa ở - vừa kinh doanh hiệu quả”, ông Nguyễn Cao Cường – Phó Tổng giám đốc Sun Property phát biểu.

Hưởng trọn 1.001 tiện ích đẳng cấp đã thành hình

Nếu đã đồng hành cùng đại đô thị Sun Urban City những ngày đầu tiên, nhà đầu tư có thể thấy rõ tiến độ thi công thần tốc. Nếu những khối nhà cao tầng, thấp tầng “mọc” lên mỗi ngày mỗi khác, thì song song đó là hạ tầng giao thông, tiện ích, hạng mục vui chơi giải trí đã liên tiếp cán đích.

Nhà mẫu biệt thự song lập gây ấn tượng với kiến trúc thanh nhã (Ảnh: Ánh Dương)

Từ Công viên Lễ hội ngay kề cận nhà mẫu với show nhạc nước quy mô, Quảng trường Long Vũ với những đêm nhạc sôi động, biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ, cùng Công viên Sun World đã đi vào hoạt động mùa hè này. 8 tòa căn hộ Art Residence cũng dự kiến bàn giao ngay tháng 6. Tất cả thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết của Sun Group trên hành trình kiến tạo một đô thị, và tương lai là một “siêu đô thị” Sun Mega City đẳng cấp bậc nhất miền Bắc.

Những căn nhà mẫu thấp tầng được ví như mảnh ghép tiếp theo bổ sung cho nhà đầu tư một trải nghiệm sống động về ngôi nhà Sun Urban City tương lai. Là nơi nghỉ dưỡng, cũng là cơ hội “hái ra tiền” nhờ giá trị thương mại vượt trội. Đây là tụ điểm “hút” dòng người và dòng tiền, tâm điểm giao thương của đại đô thị.

Thiết kế townhouse đa năng, mở ra không gian sống thoáng đãng (Ảnh: Ánh Dương)

“Đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những chuẩn mực sống mới, mà còn là nơi để cảm nhận tinh hoa kiến trúc, mơ về một cuộc sống đủ đầy, và tin vào tương lai phát triển bền vững của cả khu vực. Chúng ta cùng kỳ vọng rằng, nơi đây sẽ trở thành một điểm hẹn mới của cảm hứng, nơi khởi đầu hành trình đầu tư thịnh vượng, và là nơi khắc ghi những dấu ấn đáng nhớ của từng người ghé thăm”, ông Lê Văn Quý - Phó Tổng giám đốc Sun Group Vùng Miền Bắc chia sẻ.

Bộ sưu tập 469 mẫu nhà Kim Ngân – Kim Tiền với thiết kế độc bản (Ảnh: Sun Property)

Ngay trong tháng 6, chuỗi hoạt động mùa hè sôi động tại Hà Nam sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như chợ đêm, trình diễn nhạc nước, pháo hoa tại trục đại lộ lễ hội Sun Urban City. Với việc đưa nhà mẫu vào hoạt động, nhà đầu tư và du khách sẽ có thêm cảm hứng để đến với Hà Nam nhiều lần hơn nữa, cùng đồng hành với Sun Group trên hành trình bồi đắp, kiến tạo một Hà Nam giàu đẹp.