Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Sức mạnh và giới hạn của hệ thống phòng không S-400

Hệ thống S-400 nổi bật với khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa và đa dạng cảm biến, nhưng vẫn phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và môi trường tác chiến.

Nguyễn Cúc

Hệ thống phòng không S-400 Triumf từ lâu được xem là “xương sống” trong mạng lưới phòng không của Nga, nổi bật với tầm bắn xa, khả năng cơ động cao và sức mạnh đánh chặn đa mục tiêu. Tuy nhiên, yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chiến đấu của S-400 không chỉ nằm ở tên lửa, mà ở khả năng “nhận thức tình huống” - tức năng lực phát hiện, theo dõi và xử lý thông tin chiến trường.

Về cấu trúc, S-400 không đơn thuần là một tổ hợp tên lửa, mà là một hệ thống tích hợp gồm radar, trung tâm chỉ huy và các bệ phóng. Trung tâm điều khiển 30K6E có thể phối hợp nhiều tiểu đoàn, xử lý dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực và phân bổ hỏa lực phù hợp.

Hệ thống radar chủ lực 91N6E cho phép quét 360 độ, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km và theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc. Đây là lợi thế lớn so với nhiều hệ thống phương Tây vốn tập trung theo từng hướng nhất định.

Radar 96L6 thuộc hệ thống S-400 của Không quân Belarus

Một điểm mạnh khác của S-400 là khả năng kết hợp nhiều loại radar khác nhau, từ băng tần thấp đến cao, nhằm phát hiện cả các mục tiêu có độ phản xạ radar thấp như tiêm kích tàng hình. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của khả năng “chống tàng hình” vẫn gây tranh cãi, do radar tần số thấp thường thiếu độ chính xác để dẫn bắn trực tiếp.

Thay vì dựa vào một cảm biến duy nhất, S-400 vận hành theo mô hình “hệ thống của các hệ thống”, nơi dữ liệu được hợp nhất từ nhiều nguồn khác nhau như radar mặt đất, cảm biến thụ động và máy bay cảnh báo sớm. Cách tiếp cận này giúp mở rộng đáng kể “bức tranh chiến trường”, đặc biệt khi kết hợp với máy bay cảnh báo sớm A-50.

Tuy nhiên, chính sự phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và liên kết dữ liệu lại là điểm yếu tiềm tàng. Nếu các nút quan trọng như radar tầm xa hoặc máy bay cảnh báo sớm bị vô hiệu hóa, khả năng nhận thức tình huống của S-400 sẽ suy giảm đáng kể.

Ngoài ra, môi trường tác chiến điện tử hiện đại cũng đặt ra thách thức lớn. Dù S-400 được thiết kế với các biện pháp chống gây nhiễu, cuộc “mèo vờn chuột” giữa gây nhiễu và chống gây nhiễu luôn diễn ra liên tục, đòi hỏi hệ thống phải thường xuyên nâng cấp phần mềm và thuật toán.

Một hạn chế khác là vấn đề tích hợp. Trong biên chế Nga, S-400 có thể kết nối với các hệ thống khác như S-300, Pantsir hay Tor để tạo thành mạng phòng không nhiều tầng. Nhưng với các quốc gia sử dụng phiên bản xuất khẩu, việc tích hợp với hệ thống phương Tây hoặc nội địa thường phức tạp, thậm chí làm giảm hiệu quả tổng thể.

Nhìn tổng thể, S-400 vẫn là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất hiện nay, đặc biệt ở khả năng phát hiện tầm xa và xử lý đa mục tiêu. Tuy nhiên, hiệu quả thực chiến của nó phụ thuộc rất lớn vào mạng lưới cảm biến, khả năng kết nối và môi trường tác chiến.

Nói cách khác, trong chiến tranh hiện đại, “nhìn thấy” đối phương quan trọng không kém - thậm chí còn quan trọng hơn việc bắn hạ mục tiêu.

S-400 không chỉ mạnh ở tên lửa mà nằm ở khả năng xây dựng “bức tranh chiến trường” từ nhiều lớp cảm biến. Tuy nhiên, trong xung đột hiện đại, các đòn tấn công vào radar, máy bay cảnh báo sớm hoặc hệ thống liên kết dữ liệu có thể nhanh chóng làm suy giảm năng lực này. Điều đó cho thấy, ngay cả một hệ thống phòng không hàng đầu như S-400 cũng phụ thuộc lớn vào mạng lưới hỗ trợ và dễ bị tổn thương nếu bị đánh vào “mắt xích” thông tin.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-s400-air-defence-situational-awareness
#S-400 #radar #phản ứng chiến tranh #hệ thống phòng không #liên kết dữ liệu #cảm biến

Quân sự - Thế giới

Tên lửa S-400 của Nga lần đầu thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất

Nga khai thác hệ thống S-400 trong vai trò tấn công mặt đất, dùng tên lửa phòng không đắt tiền để mở rộng chiến lược tác chiến.

Cảnh phóng tên lửa từ hệ thống phòng không S-400

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) mới đây đã sử dụng hệ thống phòng không tầm xa S-400 để thực hiện các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu mặt đất tại Ukraine, qua đó phô diễn một vai trò tác chiến thứ cấp ít được công bố của tổ hợp vũ khí vốn nổi tiếng với nhiệm vụ phòng không chiến lược.

Theo các nguồn tin từ phía Ukraine, Nga đã phóng tên lửa phòng không 48N6E2 từ hệ thống S-400 để tấn công những mục tiêu mặt đất chưa xác định. Đây là một trong ba loại tên lửa tầm xa được tích hợp trên S-400, bên cạnh các biến thể hiện đại hơn là 48N6DM và 40N6.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nga nâng cấp Hệ thống phòng không S-350 và S-400

Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.

Sau khi những hình ảnh mới được đăng tải trên mạng xã hội và thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương Nga đưa tin, các nhà phân tích bắt đầu nhận thấy rằng, các hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga dường như đã được hiện đại hóa với các radar AESA mới. Ảnh: @ The Defense Post.
Công nghệ nâng cấp này nhằm mục đích tăng cường khả năng phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không. Ảnh: @ Defense News.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nga tiến hành hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400

Nhờ việc được sử dụng tại Ukraine, quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400 của Lực lượng vũ trang Nga đang được đẩy mạnh.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông nhà nước Nga, hệ thống phòng không S-400 Triumph của Lực lượng vũ trang Nga sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa mới. Ảnh: @Defense News.
Quá trình hiện đại hóa này dựa trên những bài học kinh nghiệm từ việc sử dụng chúng ở Ukraine. Ảnh: @The Moscow Times.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới