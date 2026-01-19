Hà Nội

Nga nâng cấp Hệ thống phòng không S-350 và S-400

Quân sự

Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.

Thiên Đăng
Sau khi những hình ảnh mới được đăng tải trên mạng xã hội và thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương Nga đưa tin, các nhà phân tích bắt đầu nhận thấy rằng, các hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga dường như đã được hiện đại hóa với các radar AESA mới. Ảnh: @ The Defense Post.
Công nghệ nâng cấp này nhằm mục đích tăng cường khả năng phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không. Ảnh: @ Defense News.
Ngoài ra, những nỗ lực nâng cấp các hệ thống phòng không S-350 và S-400 này cũng nổi bật ở chỗ chúng có khả năng chống chịu tốt hơn với các cuộc tấn công điện tử vốn trước đây có thể làm suy giảm hiệu suất chiến đấu, một khía cạnh quan trọng trên chiến trường hiện đại. Ảnh: @ The Defense Post.
Cụ thể hơn, cần lưu ý rằng đối với hệ thống phòng không S-350, chúng sẽ được trang bị radar mảng kép 96L6-TsP mới cùng với ba mô-đun thụ động 96L6-VP. Ảnh: @ The Defense Post.
Như đã mô tả, các hệ thống tích hợp mới này sẽ cung cấp cho nền tảng hệ thống phòng không S-350 khả năng phát hiện các mối đe dọa tàng hình của kẻ thù, cũng như hoạt động ở chế độ "bí mật" mà không cần bật radar chính. Ảnh: @ Defense News.
Mặt khác, các hệ thống phòng không S-400 hiện đại hơn sẽ được chuẩn bị để hoạt động với radar kiểu Yenisei, cho phép chúng theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng di chuyển với tốc độ siêu thanh. Ảnh: @ Defense News.
Hơn nữa, người ta cho rằng nền tảng này giờ đây sẽ có khả năng phát hiện máy bay có tiết diện phản xạ radar thấp ở khoảng cách từ 150 đến 200 km, trong khi đối với máy bay thông thường, tầm bắn này có thể lên tới 600 km. Ảnh: @ Defense News.
Điều cần nhắc lại ở đây là cả hai hệ thống này đều là một phần của mạng lưới phòng không rộng lớn hơn, do Nga triển khai để bảo vệ không phận của mình, đặc trưng bởi cấu hình nhiều lớp phòng thủ nhằm cung cấp phản ứng theo từng giai đoạn đối với các mối đe dọa tiềm tàng. Ảnh: @ The Moscow Times.
Trong bối cảnh này, hệ thống S-350 được sử dụng để vô hiệu hóa các mục tiêu tầm trung, trong khi S-400 cung cấp khả năng lớn hơn và cũng bổ sung khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: @ The Moscow Times.
Cấp độ cao hơn nữa là các mẫu S-500, với các đặc điểm cho phép chúng đánh chặn các mục tiêu ở độ cao rất lớn, và nó cũng là chủ đề của những đồn đoán về việc sẽ tích hợp radar Yenisei. Ảnh: @ The Defense Post.
Động thái trên cũng dễ hiểu bởi Nga từ lâu đã nỗ lực hiện đại hóa khả năng của các hệ thống phòng không chủ lực, đặc biệt là bằng cách rút kinh nghiệm từ các chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Ảnh: @ The Moscow Times.
Thiên Đăng
Zona-Militar
#Nga #Hệ thống phòng không #S-350 #S-400 #phòng không Nga #Quân đội Nga

