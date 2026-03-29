Xã hội

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Chiếc xe đang lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo (Phú Thọ) xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Bảo Ngân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 29/3, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một lãnh đạo UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có nhiều hành khách. Bước đầu xác định có 7 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cấp cứu; 4 người bị thương nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế Tam Đảo điều trị.

Hiện nay, lực lượng của xã cùng công an, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ với hơn 100 người đang tiến hành sơ cứu nạn nhân và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Lực chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

