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Kinh doanh - Địa ốc

Sức hút từ quả bánh kem - loại trái cây độc lạ trên chợ mạng

Mang tên gọi lạ cùng vị ngọt bùi tựa bơ chín, quả bánh kem thu hút nhiều người tìm mua trên chợ mạng dù nguồn cung thị trường còn khá khan hiếm.

Bảo Châu

Thời gian gần đây, quả bánh kem (hay còn gọi là cây kem bơ) bất ngờ phủ sóng dày đặc trên các hội nhóm chợ mạng và trở thành mặt hàng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Dù không phải là loại trái cây hoàn toàn mới xuất hiện, sự trở lại của loại quả này vẫn tạo nên một cơn sốt nhờ tên gọi lạ cùng hương vị béo ngậy đặc trưng.

Nguồn gốc của giống cây ăn quả nhiệt đới này xuất phát từ khu vực miền Trung Mexico, sau đó lan rộng sang các quốc gia Mỹ Latinh, Đông Nam Á và Ấn Độ. Tại Việt Nam, cây đã được đưa về trồng thử nghiệm nhiều năm qua tại một số tỉnh thành như Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ.

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Ảnh minh hoạ.

Quả bánh kem có ngoại hình khá đa dạng, từ dáng tròn hơi vuông giống quả ổi đến dáng dài tựa đu đủ. Khi còn trên cây, vỏ quả có màu xanh xù xì, nhưng khi chín, phần thịt bên trong sẽ chuyển sang màu trắng, mềm mịn và sền sệt.

Phần thịt quả khi chín có độ ngọt, thơm, bùi và béo ngậy rất giống với bơ chín. Kết cấu mềm mịn cùng hậu vị béo tròn khiến nhiều người liên tưởng ngay đến lớp kem ngậy trong những chiếc bánh gato, giúp cái tên "bánh kem" nhanh chóng trở nên quen thuộc trên thị trường. Khi thưởng thức, người dùng chỉ cần bổ đôi quả rồi dùng thìa xúc trực tiếp, hoặc cho vào tủ lạnh làm mát trước khi ăn để cảm nhận trọn vẹn độ mát mịn.

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Phần thịt quả khi chín có độ ngọt, thơm, bùi và béo ngậy rất giống với bơ chín. (Ảnh: Sưu tầm)

Tuy nhiên, yếu tố giá cả lại là điều khiến không ít người tiêu dùng phải cân nhắc. Do nguồn cung nội địa còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, giá bán loại quả này khá cao, khoảng 170.000 đồng/kg, có thời điểm chạm mốc 200.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn nhiều so với các loại trái cây bình dân khác, biến quả bánh kem thành món ăn vóc dáng "đắt đỏ" mà người tiêu dùng thường mua theo số lượng ít để thưởng thức.

Giá thành của loại quả này luôn duy trì ở mức cao một phần do quy trình thu hoạch và cung ứng gặp nhiều khó khăn. Quả bắt buộc phải được để thật già trên cây trước khi hái thì khi chín mới đạt đủ độ ngọt, bùi và ngậy. Ngoài ra, màu vỏ quả khi chín không có sự thay đổi rõ rệt so với lúc xanh, đòi hỏi người bán lẫn người mua phải có kinh nghiệm quan sát kỹ để tránh tình trạng quả bị để quá lứa, dẫn đến nhão hoặc hỏng thịt bên trong.

Sức hút từ mức giá cao và sự khan hiếm quả tươi không chỉ thu hút người ăn thử mà còn làm tăng độ "hot" cho thị trường cây giống. Nhiều người yêu thích làm vườn sẵn sàng đầu tư mua cây về trồng để vừa làm cảnh vừa chờ ngày thu hoạch quả lạ tại gia. Hiện tại, giá mỗi cây giống bánh kem dao động quanh mức 130.000 đồng tùy thuộc vào kích thước và đơn vị cung cấp, mở ra một hướng đi mới cho những ai thích sưu tầm các giống cây ăn quả độc đáo.

Mời quý độc giả xem video: Hoa quả mùa hè ngon nhưng nóng, nên ăn sao để đỡ bị nhiệt?/ Nguồn: VTV24
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