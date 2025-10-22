Sửa hàng rào, cặp vợ chồng phát hiện kho tiền hơn 8 tỷ

Kho báu bị chôn vùi trong thời kỳ Cải cách Anh sắp được đem ra đấu giá tại Thụy Sĩ với số tiền khổng lồ lên tới 8,1 tỷ đồng.

Theo Foxnews, một gia đình người Anh đã phát hiện kho báu ngay tại khu vườn rau nhà. Kho báu này sẽ được đấu giá tại Zurich, Thụy Sĩ, vào ngày 5/11, và dự kiến ​​sẽ đạt giá hơn 230.000 bảng Anh, tương đương khoảng 8,1 tỷ đồng.

Chuyên gia về tiền xu David Guest chia sẻ với Fox News Digital rằng kho báu này được một cặp vợ chồng ở Hampshire tìm thấy ở Milford on Sea vào tháng 4/2020.

Một cặp vợ chồng tình cờ tìm thấy kho tiền vàng ẩn giấu khi đang làm việc trong khu vườn sau nhà. Ảnh: iStock; David Guest Numismatics

Cặp đôi đang chỉnh sửa hàng rào bên cạnh một luống hoa ở sân sau nhà thì người chồng phát hiện ra một cục "đất sét". Tổng cộng, họ đã thu hồi được 64 đồng xu.

Sau đó, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy thêm 6 đồng xu nữa vào tháng 10/2021.

Ban đầu, cục đất dường như chứa những mảnh kim loại mỏng. Nhưng khi cậu con trai của cặp vợ chồng rửa dưới vòi nước, họ nhận ra bên trong có những đồng tiền vàng.

Nhà nghiên cứu tiền xu cho biết kho báu này được chôn vào cuối những năm 1530. Thời điểm đó, giá trị của nó là 26 bảng Anh, 5 shilling và 5-1/2 pence.

Giá trị của kho báu vào thế kỷ 16 gần bằng giá của một ngôi nhà nông thôn. Ảnh: David Guest Numismatics

Guest nhận xét: "Đây là một khoản tiền đáng kể vào thời điểm đó. Người ta tính toán rằng ở vùng nông thôn nước Anh vào những năm 1530, giá bất động sản trung bình là 25 bảng Anh.

Guest nói thêm rằng kho báu này có thể đã bị chôn vùi do tình hình chính trị bất ổn ở Anh trong thời kỳ Cải cách.

Kho báu đã được các chuyên gia xác thực cẩn thận. Ảnh: David Guest Numismatics

Tất cả các đồng tiền này đều được đúc trong khoảng thời gian từ những năm 1420 đến những năm 1530. Nhiều đồng tiền mang hình ảnh của bốn vị vua Anh từ năm 1422 đến năm 1547: Henry VI, Edward IV, Henry VII và Henry VIII.

Người buôn tiền xu cho biết tình trạng tuyệt vời của những đồng tiền này góp phần tạo nên giá trị cao của kho báu. Vị này tin rằng chúng sẽ được bán với giá cao hơn cả mức giá dự kiến.