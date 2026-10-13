Sửa đổi chính sách giáo dục khuyết tật để nâng cao hiệu quả hỗ trợ

Chính sách mới đề cao quyền lợi người khuyết tật, tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp khả năng, nhu cầu và xây dựng kế hoạch cá nhân rõ ràng hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư về giáo dục khuyết tật.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc điều chỉnh trách nhiệm quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xử lý một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn để bảo đảm quyền được tiếp cận với giáo dục, thực hiện quy định mới về giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục; tăng tính linh hoạt trong tổ chức dạy học, thể hiện rõ hơn mục tiêu giáo dục để tạo điều kiện giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và làm rõ cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật.

Phân định lại trách nhiệm quản lý

Dự thảo Thông tư điều chỉnh trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương trong tổ chức, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục dành cho người khuyết tật.

Theo đó, nhiều nhiệm vụ trước đây được quy định cho cấp huyện hoặc các cơ quan chuyên môn cấp huyện được điều chỉnh theo hướng giao trách nhiệm cho UBND cấp xã, đồng thời xác định rõ hơn vai trò phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra của UBND cấp tỉnh, sở GDĐT.

Cụ thể, UBND cấp xã được giao trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của trường có lớp giáo dục chuyên biệt theo thẩm quyền được giao; đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở công lập theo thẩm quyền và nguồn lực được giao; quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trên địa bàn.

Ảnh Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội)/Nguồn báo GD&TĐ

Đối với giáo dục hòa nhập, cấp xã có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, vận động người khuyết tật tham gia học tập, kiểm tra việc thực hiện chính sách và báo cáo kết quả theo quy định.

Dự thảo cũng quy định UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý, tổ chức chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật thuộc các nhóm đối tượng được quy định.

Linh hoạt xây dựng nội dung giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật

Dự thảo nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động giáo dục dựa trên khả năng, nhu cầu và đặc điểm riêng của từng người học, đồng thời mở rộng sự kết nối giữa phương thức giáo dục chuyên biệt, phương thức giáo dục bán hòa nhập và phương thức giáo dục hòa nhập khi người học là người khuyết tật tham gia giáo dục theo các chương trình giáo dục hiện hành.

Bên cạnh đó, nội dung học tập của học sinh khuyết tật tại các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường/lớp giáo dục chuyên biệt được xây dựng trên cơ sở kết hợp nội dung giáo dục kĩ năng đặc thù, dạy kĩ năng nghề và nội dung được quy định tại chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, chương trình trung học nghề, nhà trường có thể điều chỉnh phù hợp với khả năng, nhu cầu của người khuyết tật.

Việc bổ sung các chương trình xóa mù chữ, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nhằm khắc phục vấn đề tham gia giáo dục khi đã quá độ tuổi quy định của người khuyết tật, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm thực thi quy định mới về giáo dục bắt buộc đối với người khuyết tật.

Những quy định về bổ sung nội dung giáo dục kĩ năng nghề vào trong nội dung giáo dục đối với người khuyết tật tại các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường/lớp giáo dục chuyên biệt nhằm cụ thể hóa mục tiêu của giáo dục, đặc biệt đối với người khuyết tật, đó là học để có thể có một kĩ năng nghề từ đó hòa nhập cuộc sống và đời sống xã hội được bền vững.

Dự thảo cũng là cơ sở rõ hơn để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tổ chức hoạt động dạy học linh hoạt và định hướng nghề nghiệp cho người khuyết tật.

Điều chỉnh, tạo lộ trình hoàn thiện năng lực chuyên môn

Dự thảo điều chỉnh, tạo lộ trình hoàn thiện năng lực chuyên môn về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc và chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên dạy ở trường giáo dục chuyên biệt, lớp giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Cụ thể, thời hạn hoàn thiện chứng chỉ còn thiếu đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là 3 năm kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm. Đối với giáo viên tại trường giáo dục chuyên biệt, lớp giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời hạn hoàn thiện chứng chỉ được quy định là 1 năm kể từ ngày có quyết định.

Ảnh minh họa/Nguồn moet.gov.vn/dangcongsan.org.vn

Cách tiếp cận này tạo lộ trình chuyển tiếp cho đội ngũ trong tình hình thực tế đang thiếu về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cho giáo dục người khuyết tật, đồng thời vẫn đặt ra yêu cầu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến giáo dục hòa nhập và giáo dục đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ và giáo dục người khuyết tật