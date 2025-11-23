Hà Nội

Sư tử túi - kẻ săn mồi đáng sợ nhất từng tồn tại trên Trái Đất

Giải mã

Sư tử túi - kẻ săn mồi đáng sợ nhất từng tồn tại trên Trái Đất

Sinh sống ở Úc thuở xa xưa, Thylacoleo, hay “sư tử túi”, là một trong những loài thú có túi đáng sợ nhất từng tồn tại.

T.B (tổng hợp)
Kích thước tương đương một con báo lớn. Thylacoleo nặng từ 100 đến 160 kg, gấp rưỡi loài thú có túi lớn nhất còn tồn tại là kangaroo đỏ. Ảnh: Pinterest.
Có lực cắn mạnh nhất trong các thú có túi. Sức cắn của Thylacoleo vượt cả sư tử hiện đại theo tỷ lệ kích thước. Ảnh: Pinterest.
Răng cửa như lưỡi dao. Chúng dùng răng cửa sắc để xé thịt con mồi. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể chắc khỏe. Chúng có cơ bắp chắc nịch, móng cái lớn hỗ trợ việc trèo lên cây hoặc tóm mồi. Ảnh: Pinterest.
Là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Chúng có thể săn cả kangaroo khổng lồ thời Pleistocene. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể đã làm ổ trong hang động. Nhiều hóa thạch và dấu móng Thylacoleo được tìm thấy trong các hệ thống hang động. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng cách đây khoảng 30.000 năm. Biến đổi khí hậu và sự xuất hiện của con người có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của Thylacoleo. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
