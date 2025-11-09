Hà Nội

Sinh vật huyền thoại từng thống trị các đại dương 500 triệu năm trước

Giải mã

Bọ ba thùy (lớp Trilobita) là những sinh vật huyền thoại của đại dương cổ, từng thống trị Trái Đất suốt hàng trăm triệu năm trước khi tuyệt chủng.

T.B (tổng hợp)
Bọ ba thùy là một trong những nhóm động vật có xương ngoài cổ nhất. Chúng xuất hiện cách đây hơn 520 triệu năm, trong kỷ Cambri. Ảnh: Pinterest.
Tên “ba thùy” xuất phát từ cấu trúc cơ thể. Cơ thể chúng chia thành ba phần dọc: thùy giữa và hai thùy bên, cùng ba phần ngang: đầu, ngực, đuôi. Ảnh: Pinterest.
Chúng là loài động vật chân khớp biển đầu tiên có mắt phức tạp. Đôi mắt ghép của bọ ba thùy làm từ tinh thể canxi, có cấu trúc tinh vi hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Bọ ba thùy có hàng nghìn loài khác nhau. Chúng tồn tại ở hầu hết các đại dương cổ, thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Một số loài biết cuộn tròn cơ thể để tự vệ. Khi gặp nguy hiểm, chúng cuộn lại giống như con cuốn chiếu, bảo vệ phần mềm bên trong. Ảnh: Pinterest.
Bọ ba thùy tuyệt chủng hoàn toàn cách đây khoảng 250 triệu năm. Thảm họa tuyệt chủng Permi–Trias đã quét sạch toàn bộ lớp sinh vật này. Ảnh: Pinterest.
Chúng để lại rất nhiều hóa thạch. Bọ ba thùy là một trong những hóa thạch được tìm thấy nhiều nhất, giúp xác định niên đại địa chất. Ảnh: Pinterest.
