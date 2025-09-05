Sự thật bất ngờ về đất nước Tây Ban Nha có thể bạn chưa biết

Hà Nội

Thế giới

Đất nước Tây Ban Nha chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.

An An (Theo BP)
Theo Bored Panda, Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu duy nhất có đường biên giới trên bộ với một quốc gia châu Phi là Ma-rốc. (Nguồn ảnh: BP)
Với việc áp dụng rộng rãi năng lượng mặt trời và năng lượng gió, Tây Ban Nha trở thành quốc gia đi đầu trong việc triển khai năng lượng xanh ở Châu Âu.
Tây Ban Nha có rất nhiều quán bar, khoảng 260.000 quán trên khắp cả nước, nơi mọi người tụ tập với gia đình và bạn bè để ăn uống, trò chuyện.
Tây Ban Nha sản xuất khoảng 44% sản lượng dầu ô liu toàn cầu.
Madrid (Tây Ban Nha) là nơi có nhà hàng lâu đời nhất thế giới. Nhà hàng Botin ở Madrid đã phục vụ những món ăn ngon cho thực khách từ năm 1725.
Người Tây Ban Nha thường có hai họ - một họ từ cha và một họ từ mẹ.
Tiếng Tây Ban Nha có nhiều người nói thứ 2 trên thế giới.
Tây Ban Nha nổi tiếng với lịch sử phong phú và các địa danh tráng lệ,...Quốc gia này có nhiều Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.
"Don Quixote" (Đôn Kihôtê) là một tiểu thuyết của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes. Don Quixote là một trong những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại và được coi là hình mẫu cho tiểu thuyết hiện đại.
Lễ hội Tomatina, hay còn gọi là lễ hội ném cà chua, diễn ra ở Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha có nhiều truyền thống kỳ lạ. Người Tây Ban Nha tin rằng ăn 12 quả nho vào đêm Giao thừa sẽ mang lại một năm mới thuận lợi.
Người dân Tây Ban Nha có tuổi thọ trung bình cao. Nhiều nguồn tin cho biết tuổi thọ trung bình của người dân Tây Ban Nha nằm trong khoảng 83-84 tuổi.
An An (Theo BP)
#đất nước Tây Ban Nha #biểu tượng văn hóa Tây Ban Nha #năng lượng xanh Tây Ban Nha #quán bar Tây Ban Nha #dầu ô liu Tây Ban Nha #truyền thống Tây Ban Nha

