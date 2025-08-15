Hà Nội

Thế giới

Loạt ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống ở Mỹ hơn 100 năm trước

Những bức ảnh được đăng tải trên trang Bored Panda dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở nước Mỹ hơn 100 năm trước.

An An (Theo BP)
Trẻ em chơi đùa trong lớp học ở Iowa, Mỹ, năm 1892. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Crinoline được sử dụng để nâng đỡ những chiếc váy năm 1860.
Bức ảnh này chụp các tù nhân người Mỹ bản địa trong cuộc chiến Red River năm 1875.
Những người khai thác vàng ở Aubine Ravine, bang California, năm 1852.
Bức ảnh chụp tại bãi cỏ ở Nhà Trắng trong dịp lễ Phục sinh năm 1898.
Thomas Edison trong phòng thí nghiệm của ông ở Newark năm 1870.
Hoạt động xây dựng cầu Brooklyn năm 1883.
Những người nô lệ trồng khoai lang tại đồn điền năm 1862.
Hoạt động xây dựng tuyến đường sắt năm 1887.
Nhân viên tổng đài điện thoại ở New York năm 1896.
Nhân viên bán thuốc lưu động ở Oklahoma năm 1895.
Công viên giải trí First Waterfront năm 1899.
Vận chuyển hàng hóa những năm 1880. Vào những năm 1880, phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách phổ biến khắp miền Tây nước Mỹ là xe ngựa.
#lịch sử nước Mỹ #ảnh lịch sử Mỹ hơn 100 năm #cuộc sống Mỹ thế kỷ 19 #đời sống người Mỹ bản địa #xây dựng cầu Brooklyn 1883 #nước Mỹ hơn 100 năm trước

