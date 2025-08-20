Hà Nội

Cuộc sống ở New York thập niên 1950 qua loạt ảnh mới

Thế giới

Cuộc sống ở New York thập niên 1950 qua loạt ảnh mới

Thành phố New York (Mỹ) luôn thay đổi theo thời gian và dường như "lột xác" vào những năm 1950.

An An (Theo ATI)
Bức ảnh này chụp một giám đốc quảng cáo đang đi bộ trên Đại lộ Madison đến một cuộc họp ở thành phố New York, Mỹ, vào khoảng năm 1950. (Nguồn ảnh: ATI)
Chèo thuyền ở hồ bơi trên sân thượng ở thành phố New York thập niên 1950.
Nhiều người đổ xô đến rạp chiếu phim đang chiếu vở Frankenstein và Dracula năm 1952.
Nhà văn Beat Jack Kerouac, tác giả cuốn sách nổi tiếng On the Road, có buổi trò chuyện tại Seven Arts Cafe ở làng Greenwich, New York, năm 1959.
Một nhóm nhạc dân gian biểu diễn ở làng Greenwich vào tháng 6/1955.
Khách du lịch trên một con tàu ở Cảng New York đang tiến về Manhattan.
Nghệ sĩ biểu diễn tại Nhà hát Apollo vào những năm 1950.
Một góc nhìn bên trong Sân vận động Yankee cũ vào năm 1959. Sân vận động này đã bị phá dỡ sau khi đóng cửa vào năm 2008. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, một sân vận động mới được mở cửa.
Mọi người đọc thơ bên trong một quán cà phê ở làng Greenwich năm 1959.
New York về đêm năm 1953.
Người dân dọn tuyết vào một ngày mùa đông ở New York năm 1956.
An An (Theo ATI)
