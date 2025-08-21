Hà Nội

Sự thật bất ngờ về cuộc sống ở đất nước Hà Lan

Thế giới

Sự thật bất ngờ về cuộc sống ở đất nước Hà Lan

Để không quên những ngày quan trọng của người thân, người dân Hà Lan thường treo cuốn lịch đặc biệt trong nhà vệ sinh, đánh dấu tất cả sự kiện sắp diễn ra.

An An (Theo BS)
Theo Bright Side, người dân Hà Lan thích sử dụng xe đẩy đi chợ (bên phải). Những chiếc xe đẩy boodschappentrolley này không chỉ được người cao tuổi ở Hà Lan sử dụng mà còn được cả thanh niên nam nữ sử dụng hàng ngày. (Nguồn ảnh: BS)
Rèm cửa từng không được ưa chuộng tại Hà Lan. Vào thời Trung cổ, để chứng minh cho hàng xóm xung quanh thấy rằng họ là những người trung thực, không có gì phải giấu giếm, người Hà Lan không lắp rèm cửa. Tuy nhiên, sau này, việc nhòm ngó vào cửa sổ nhà người khác bị coi là bất lịch sự. Thế hệ trẻ đã sử dụng rèm cửa để bảo vệ sự riêng tư.
Khoai tây và hành tây là loại thức ăn nhanh được ưa chuộng nhất ở Hà Lan.
Người Hà Lan từng thích ngủ trong tủ quần áo. Ở Hà Lan, tủ quần áo từng được sử dụng làm giường ngủ cho đến thế kỷ 19. Người dân Hà Lan (cũng như những cư dân khác ở châu Âu thời Trung cổ) thường ngủ ở tư thế nửa ngồi nửa nằm để giúp bảo vệ bản thân khỏi các loài động vật.
Nhiều quán cà phê và siêu thị ở Hà Lan đóng cửa vào khoảng 18 giờ tối. Người dân Hà Lan thích tận hưởng sự thoải mái trong ngôi nhà của mình hơn là đi tiệc tùng.
Người Hà Lan rất tiết kiệm. Họ đã phát minh ra dụng cụ nạo chai để lấy hết được thức ăn trong những chai lọ dài.
Để không quên những ngày quan trọng của người thân, người dân Hà Lan treo những cuốn lịch đặc biệt trong nhà vệ sinh, đánh dấu tất cả sự kiện sắp diễn ra.
