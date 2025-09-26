Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật bất ngờ về cửa hàng đồ ăn nhanh 2.000 tuổi ở Pompeii

Kho tri thức

Sự thật bất ngờ về cửa hàng đồ ăn nhanh 2.000 tuổi ở Pompeii

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tàn tích các cửa hàng đồ ăn nhanh ở thành phố cổ Pompeii, Italy. Cửa hàng này khoảng 2.000 tuổi.

Tâm Anh (theo ATI)
Theo các nhà khảo cổ, khoảng 150 thermopolia (hay còn gọi là quán ăn nhẹ) đã được khai quật. Những quán ăn này nằm rải rác khắp thành phố cổ Pompeii của La Mã thời xưa. Ảnh: Wikimedia Commons.
Theo các nhà khảo cổ, khoảng 150 thermopolia (hay còn gọi là quán ăn nhẹ) đã được khai quật. Những quán ăn này nằm rải rác khắp thành phố cổ Pompeii của La Mã thời xưa. Ảnh: Wikimedia Commons.
Các chuyên gia cho hay những quán ăn này chủ yếu bán đồ ăn cho tầng lớp thấp trong xã hội Pompeii. Họ là những người thiếu dụng cụ nấu nướng hoặc tiện nghi riêng để ăn uống và giao lưu. Hơn 100 thermopolia có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi này từng là những cơ sở kinh doanh phát đạt với các sản phẩm gồm: bánh mì, cá mặn, đậu lăng, phô mai nướng và rượu. Ảnh: allthatsinteresting.
Các chuyên gia cho hay những quán ăn này chủ yếu bán đồ ăn cho tầng lớp thấp trong xã hội Pompeii. Họ là những người thiếu dụng cụ nấu nướng hoặc tiện nghi riêng để ăn uống và giao lưu. Hơn 100 thermopolia có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi này từng là những cơ sở kinh doanh phát đạt với các sản phẩm gồm: bánh mì, cá mặn, đậu lăng, phô mai nướng và rượu. Ảnh: allthatsinteresting.
"Một cửa hàng thermopolium đã được khai quật với mặt bàn được trang trí bằng bích họa tuyệt đẹp", Massimo Ossana, người quản lý khu di tích ở Regio V, phía Bắc công viên khảo cổ Pompeii chia sẻ. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
"Một cửa hàng thermopolium đã được khai quật với mặt bàn được trang trí bằng bích họa tuyệt đẹp", Massimo Ossana, người quản lý khu di tích ở Regio V, phía Bắc công viên khảo cổ Pompeii chia sẻ. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Regio V hiện chưa mở cửa cho du khách tham quan. Cuộc khai quật vừa qua là cuộc khai quật quy mô lớn nhất tại địa điểm này kể từ những năm 1960. Vào tháng 2/2025, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức bích họa khắc họa hình ảnh Narcissus đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặt nước. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Regio V hiện chưa mở cửa cho du khách tham quan. Cuộc khai quật vừa qua là cuộc khai quật quy mô lớn nhất tại địa điểm này kể từ những năm 1960. Vào tháng 2/2025, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức bích họa khắc họa hình ảnh Narcissus đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặt nước. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Các chuyên gia cũng tìm thấy hài cốt của 2 phụ nữ và 3 đứa trẻ nằm co ro cùng nhau. Ngoài ra, một con ngựa có yên cương cũng được phát hiện trong những tháng gần đây. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Các chuyên gia cũng tìm thấy hài cốt của 2 phụ nữ và 3 đứa trẻ nằm co ro cùng nhau. Ngoài ra, một con ngựa có yên cương cũng được phát hiện trong những tháng gần đây. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Việc phát hiện những thermopolia cung cấp những bằng chứng giúp các nhà khảo cổ học và sử gia có thêm hiểu biết về đời sống thường nhật của người dân ở Pompeii thời xưa. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Việc phát hiện những thermopolia cung cấp những bằng chứng giúp các nhà khảo cổ học và sử gia có thêm hiểu biết về đời sống thường nhật của người dân ở Pompeii thời xưa. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Theo các nhà nghiên cứu, một số thermopolia có những chiếc hũ dùng để đựng thực phẩm như thịt khô. Về cơ bản, thermopolia đã trở thành trung tâm của đời sống đường phố và các buổi tụ họp xã hội của người dân La Mã. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Theo các nhà nghiên cứu, một số thermopolia có những chiếc hũ dùng để đựng thực phẩm như thịt khô. Về cơ bản, thermopolia đã trở thành trung tâm của đời sống đường phố và các buổi tụ họp xã hội của người dân La Mã. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Những cửa hàng đồ ăn nhanh được trang trí bằng bích họa thường thuộc sở hữu của những người có nhiều tiền để chi cho thiết kế và tính thẩm mỹ nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Những cửa hàng đồ ăn nhanh được trang trí bằng bích họa thường thuộc sở hữu của những người có nhiều tiền để chi cho thiết kế và tính thẩm mỹ nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Tầng lớp thượng lưu La Mã ở Pompeii phần lớn tránh xa những thermopolia. Những cư dân ở tầng lớp thấp thường xuyên lui tới thermopolia để ăn uống, trò chuyện và đôi khi là ký kết những hợp đồng kinh doanh. Tuy nhiên, thành phố cổ Pompeii đã bị "xóa sổ" khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng này. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Tầng lớp thượng lưu La Mã ở Pompeii phần lớn tránh xa những thermopolia. Những cư dân ở tầng lớp thấp thường xuyên lui tới thermopolia để ăn uống, trò chuyện và đôi khi là ký kết những hợp đồng kinh doanh. Tuy nhiên, thành phố cổ Pompeii đã bị "xóa sổ" khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng này. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Những tàn tích của thành phố cổ Pompeii lần đầu được phát hiện vào thế kỷ 16. Những cuộc khai quật đầu tiên được tiến hành vào năm 1748. Kể từ đó tới nay, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã có nhiều khám phá quan trọng tại Pompeii, hé lộ cuộc sống của người dân La Mã vào gần 2.000 năm trước. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Những tàn tích của thành phố cổ Pompeii lần đầu được phát hiện vào thế kỷ 16. Những cuộc khai quật đầu tiên được tiến hành vào năm 1748. Kể từ đó tới nay, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã có nhiều khám phá quan trọng tại Pompeii, hé lộ cuộc sống của người dân La Mã vào gần 2.000 năm trước. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#cửa hàng đồ ăn nhanh Pompeii #tàn tích thành phố Pompeii #La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT