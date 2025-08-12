Hà Nội

Phát hiện mới về cuộc sống sau thảm họa núi lửa Pompeii

Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về việc cư dân đã quay trở lại Pompeii sinh sống sau khi núi lửa Vesuvius phun trào, tàn phá thành phố La Mã này.

Tâm Anh (theo The Art Newspaper)
Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia cho thấy nhiều người dân đã quay trở lại Pompeii sinh sống sau khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội và tàn phá thành phố La Mã này vào năm 79 sau Công nguyên. Ảnh: Courtesy of Parco Archeologico di Pompei.
Giả thuyết về sự tái định cư ở Pompeii đã được đưa ra từ lâu. Các nhà khảo cổ học đã xác nhận điều này trong quá trình trùng tu và gia cố đang diễn ra ở một quận phía nam của Pompeii. Ảnh: theartnewspaper.com.
Tại địa điểm này, nhóm nghiên cứu đã phát hiện lò nung, đá cẩm thạch và đồ gốm... Những hiện vật này có niên đại sau khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau Công nguyên. Ảnh: theartnewspaper.com.
Sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius kinh hoàng trên, các cư dân đã trở về Pompeii - vùng đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa thiên nhiên này. Tro bụi, đất đá núi lửa, dung nham... đã vùi lập vô số tòa nhà, đường xá và nhiều công trình khác. Ảnh: PBS.
Do đó, cư dân đã đào xuống bên dưới, tiếp cận những tầng dưới của ngôi nhà và biến những nơi đó trở thành hầm rượu, hang động, nơi đặt lò sưởi, lò nướng và cối xay. Ảnh: PBS.
Trước khi núi lửa Vesuvius phun trào, Pompeii là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người. Với 2/3 diện tích ở thành phố cổ hiện đang được khai quật, khoảng 1.300 nạn nhân được tìm thấy. Các chuyên gia cho rằng, một số cư dân có thể đã chết bên ngoài ranh giới thị trấn này khi cố gắng chạy trốn trong khi một bộ phận dân cư có thể đã sống sót sau thảm họa. Ảnh: Martin Godwin/Getty Images.
Trong một thông cáo báo chí, nhóm nghiên cứu cho biết không phải người nào cũng có đủ điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác. Điều này có thể giải thích tại sao một số cư dân đã quay trở lại Pompeii sau khi nơi đây bị tàn phá bởi vụ phun trào núi lửa. Ảnh: thinktv.org.
Không những vậy, những cư dân mới đã tới Pompeii và cùng người dân quay trở về nhà để xây dựng cuộc sống mới. Theo thời gian, nơi đây dần hồi sinh, thảm thực vật phát triển, việc trồng trọt ngũ cốc đạt hiệu quả... Ảnh: Getty.
Ngoài ra, các cư dân sinh sống ở Pompeii đào bới, tìm kiếm những kho báu giá trị như vàng bạc, tiền xu... bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa. Những thứ này giúp họ trang trải cuộc sống. Ảnh: Getty.
Sau khi Pompeii bị phá hủy, hoàng đế La Mã Titus đã cử quan chức đến Pompeii và thị trấn Herculaneum gần đó để duy trì trật tự, hỗ trợ các nạn nhân cũng như tái thiết các thành phố bị tàn phá. Dù vậy, Pompeii không bao giờ trở lại thời kỳ hoàng kim như trước khi núi lửa Vesuvius "thức giấc" năm 79 sau Công nguyên. Ảnh: thinktv.org.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo The Art Newspaper)
