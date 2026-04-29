Sự nguy hiểm của sinh vật trông như quả táo phập phồng dưới đáy biển

Hải sâm táo (Pseudocolochirus violaceus), còn được gọi là “táo biển”, là một loài hải sâm nổi bật với màu sắc rực rỡ hiếm thấy trong thế giới sinh vật biển. Với thân hình tròn, màu đỏ hoặc tím kết hợp với những xúc tu xanh, vàng hoặc trắng xòe ra như cánh hoa, nó trông giống một trái táo kỳ lạ hơn là một loài động vật. Chính vẻ ngoài bắt mắt này khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy khó tin rằng đây là họ hàng của những con hải sâm thường thấy dưới đáy biển.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài này phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi có rạn san hô phong phú. Không giống nhiều loài hải sâm sống vùi mình trong cát, hải sâm táo thường bám trên đá hoặc san hô, vươn các xúc tu ra ngoài để lọc thức ăn từ dòng nước. Những xúc tu này hoạt động như “lưới sống”, bắt giữ các hạt phù du và mảnh vụn hữu cơ trôi nổi – nguồn dinh dưỡng chính của chúng.

Một trong những đặc điểm thú vị nhất của Pseudocolochirus violaceus là cơ chế phòng vệ cực đoan. Khi bị đe dọa, nó có thể tiết ra độc tố mạnh (holothurin) vào nước, đủ để gây hại cho các loài cá xung quanh. Trong môi trường tự nhiên, điều này giúp nó tránh khỏi kẻ săn mồi, nhưng trong bể nuôi, đây lại là lý do khiến loài này được xem là “khó nuôi” và tiềm ẩn rủi ro.

Không chỉ là sinh vật đẹp mắt, hải sâm táo còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Bằng cách lọc nước và tiêu thụ các chất hữu cơ, nó góp phần giữ cho môi trường rạn san hô sạch và cân bằng. Tuy nhiên, sự nhạy cảm với thay đổi môi trường khiến loài này dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và biến đổi khí hậu.

Trong thế giới đại dương, nơi vẻ đẹp thường đi kèm nguy hiểm, hải sâm táo là một minh chứng sống động, càng rực rỡ, càng cần được tôn trọng. Nó không chỉ là “trái táo của biển cả” mà còn là một mắt xích tinh tế trong mạng lưới sự sống dưới nước.