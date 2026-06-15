Các nhà thiên văn học Trung Quốc đã phát hiện ra hệ sao đôi nhỏ nhất từng được quan sát, nằm cách Trái đất khoảng 2.760 năm ánh sáng.

Trang IT Home đưa tin, một nhóm các nhà thiên văn học Trung Quốc đã phát hiện ra một hệ sao đôi kỳ lạ, bằng kính viễn vọng khảo sát bầu trời Ma Huateng của Đại học Thanh Hoa (TMTS). Hệ sao này được cộng đồng thiên văn học coi là hệ sao đôi nhỏ nhất từng được phát hiện cho đến nay.

Phát hiện này ủng hộ một giả thuyết do các nhà thiên văn học Trung Quốc đề xuất cách đây hơn 20 năm, dự đoán sự tồn tại của các ngôi sao nhỏ trong các hệ thống như vậy.

Các nhà thiên văn học Trung Quốc đã phát hiện ra hệ sao đôi nhỏ nhất từng được quan sát, nằm cách Trái đất khoảng 2.760 năm ánh sáng. Ảnh: @Đại học Thanh Hoa.

Hệ sao đôi này được đặt tên là J0526, nó bao gồm sao lùn trắng J0526B và sao lùn trắng J0526A, với chu kỳ quỹ đạo xấp xỉ 20,506 phút và cách Trái Đất chúng ta khoảng 2.760 năm ánh sáng.

Trong đó, sao lùn trắng J0526B có kích thước gấp khoảng 8 lần Trái Đất và khối lượng bằng khoảng 0,33 lần khối lượng Mặt Trời và thể tích của nó thậm chí còn nhỏ hơn sao Thổ trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó đang bị biến dạng bởi một ngôi sao đồng hành lùn trắng J0526A. J0526A thì có khối lượng bằng 1/3 khối lượng của Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt lên tới 2.226 độ C.

Việc phát hiện ra hệ thống sao đôi nhỏ này là sự kiểm chứng đầu tiên cho lý thuyết tiến hóa sao lùn nóng khối lượng thấp được các nhà thiên văn học Trung Quốc đề xuất vào năm 2003 (nhóm nghiên cứu của Viện sĩ Han Zhanwen thuộc Đài quan sát thiên văn Vân Nam, Trung Quốc).