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Nhiều siêu máy tính, AI đưa ra 'tiên tri' về nhà vô địch World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha được một số siêu máy tính và AI "tiên tri" sẽ trở thành nhà vô địch World Cup 2026. Brazil, Anh... cũng được dự đoán sẽ giành ngôi vương.

Tâm Anh (TH)

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12/6 - 20/7 (theo giờ Việt Nam). Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và kéo dài tới 104 trận đấu trên khắp Mỹ, Canada và Mexico. World Cup 2026 có sự tham dự của 48 đội, chia làm 12 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vào vòng 32 đội. Tiếp đó, vòng 16 đội, các trận tứ kết, bán kết sẽ diễn ra. Cuối cùng, trận chung kết trên sân New York New Jersey vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam) sẽ là nơi đội tuyển xuất sắc nhất sẽ bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Khi những trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 vừa diễn ra, một số siêu máy tính và AI đã đưa dự đoán về đội tuyển sẽ vô địch World Cup 2026. Trong đó, nhiều siêu máy tính và AI "tiên tri" đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

Cụ thể, Opta - siêu máy tính nổi tiếng nhất trong giới thể thao - dự đoán Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026 với 16,1% cơ hội giành chiến thắng. Xếp sau Tây Ban Nha là đội tuyển Pháp (13%), Anh (11,2%), Argentina (10,4%) và Bồ Đào Nha (7%).

Để đưa ra dự đoán về đội tuyển sẽ vô địch World Cup 2026, hệ thống của Opta trước tiên tính toán xác suất của từng kết quả trận đấu - thắng, hòa hoặc thua - dựa trên dữ liệu từ thị trường cá cược và bảng xếp hạng sức mạnh Opta Power Rankings. Các chỉ số này được hình thành từ thành tích lịch sử cũng như phong độ gần đây của từng đội tuyển. Sau đó, Opta đã thực hiện tới 10.000 lần mô phỏng và đưa ra tỷ lệ mỗi đội tuyển tiến tới các vòng đấu khác nhau hoặc giành chức vô địch.

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Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân New York New Jersey vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: AA/File Photo.

Tương tự Opta, siêu máy tính của trường kinh doanh University of Liverpool Management School (ULMS) thuộc Đại học Liverpool (Anh) dự đoán trận chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Anh và Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên nặng ký hơn cho chức vô địch. Siêu máy tính của ULMS từng dự đoán chính xác việc Anh giành vị trí thứ hai tại Euro 2024.

Tiếp đến, PELE - mô hình bóng đá mới của blog phân tích dữ liệu nổi tiếng FiveThirtyEight (Mỹ) - đã thực hiện tới 100.000 mô phỏng, tính đến độ khó của mỗi nhánh đấu, các tiêu chí phân định thắng thua khi hòa điểm, thậm chí cả khả năng một ứng cử viên tiềm năng bất ngờ đạt phong độ cao. Mô hình của PELE cũng chạy liên tục kết quả sau khi đã có kết quả thực tế của các trận mở màn của World Cup 2026.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất của PELE ngày 13/6, Tây Ban Nha và Pháp là 2 đội tuyển có cơ hội trở thành nhà vô địch nhất với cơ hội giành chiến thắng ở mỗi đội đều là 16%.

Mistral AI cũng đưa ra dự đoán Tây Ban Nha có nhiều cơ sở để trở thành vô địch World Cup 2026 khi có đội hình trẻ, tài năng, đang ở đỉnh cao phong độ sau khi giành chức vô địch Euro 2024.

Khác với những dự đoán trên, siêu máy tính JeffBet (Anh) "tiên tri" đội tuyển Anh sẽ giành chức vô địch World Cup 2026. Mô hình của JeffBet sử dụng dữ liệu về phong độ, thứ hạng, kết quả đối đầu và sức mạnh đội hình để mô phỏng toàn bộ giải đấu hàng nghìn lần nhằm xác định đội tuyển có khả năng giành chức vô địch.

Trong khi đó, mô hình AI của Anthropic dự đoán Brazil sẽ trở thành nhà vô địch World Cup 2026 khi sở hữu đội hình trẻ, năng lượng tấn công lớn và đang rất khát khao giành ngôi vương sau hơn 20 năm chưa thể mang cúp vô địch về nước.

ChatGPT của OpenAI gây chú ý khi dự báo Pháp sẽ trở thành đội tuyển vô địch World Cup 2026 vì là đội có chiều sâu đội hình tốt nhất giải, nhiều cầu thủ đang ở phong độ đỉnh cao, có nhiều kinh nghiệm khi đã tham dự các trận chung kết trước đó.

Mời độc giả xem video: Highlights World Cup 2026: Qatar – Thụy Sĩ | Đòn trừng phạt phút 90+4, điểm số lịch sử. Nguồn: VTV24.
#World Cup 2026 #siêu máy tính #AI #đội tuyển vô địch

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