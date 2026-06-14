Loài cây 'anh em ruột' với đào, mận, mơ nhưng chỉ trồng lấy hạt

Ít có loài cây nào vừa mang vẻ đẹp thanh nhã, vừa có ảnh hưởng lớn đến văn hóa và ẩm thực toàn cầu như loài cây này.

Cây hạnh nhân (Prunus dulcis) là một trong những loài cây ăn quả có giá trị kinh tế và văn hóa quan trọng nhất thế giới. Thuộc chi Prunus, cùng chi với đào, mận, mơ và anh đào (cherry), loài cây này đã đồng hành cùng con người suốt hàng nghìn năm và ngày nay trở thành nguồn thực phẩm phổ biến trên toàn cầu.

Nguồn gốc của cây hạnh nhân được cho là nằm ở khu vực Tây Á và vùng lân cận của Iran, trước khi được con người đưa đến khắp vùng Địa Trung Hải. Từ thời cổ đại, hạnh nhân đã xuất hiện trong các tuyến thương mại nối liền Trung Đông với châu Âu. Người La Mã từng xem hạnh nhân là biểu tượng của sự sinh sôi và may mắn, trong khi nhiều nền văn hóa khác coi nó là món quà quý giá trong các dịp lễ cưới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Vào mùa xuân, cây hạnh nhân trở thành một trong những loài cây nở hoa sớm nhất. Những bông hoa năm cánh màu trắng hoặc hồng nhạt xuất hiện dày đặc trên cành trước khi lá mọc đầy đủ. Cảnh tượng các vườn hạnh nhân nở hoa được nhiều người ví như những cánh đồng tuyết giữa vùng khí hậu ấm áp.

Ảnh: Wikimedia Commons

Quả hạnh nhân là quả hạch, tương tự quả đào hoặc quả mơ, nhưng phần thịt quả không có kết cấu và hương vị hấp dẫn như các loại quả "anh em" này. Phần thịt quả hạnh nhân khi chín thường khô lại và nứt ra, để lộ lớp hạt cứng bên trong. Nhân nằm trong hạt này được sử dụng làm thực phẩm. Nhân hạnh nhân nổi tiếng nhờ giá trị kinh tế và hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất béo không bão hòa, protein, vitamin E và khoáng chất. Chúng được sử dụng trong vô số món ăn, từ bánh ngọt, sô-cô-la, kem đến sữa hạnh nhân và dầu hạnh nhân.

Ngày nay, California là trung tâm sản xuất hạnh nhân lớn nhất thế giới, cung cấp phần lớn sản lượng toàn cầu. Những vườn cây trải dài hàng trăm kilomet đã biến loại cây có nguồn gốc Tây Á này trở thành một trong những cây trồng thương mại quan trọng nhất của nông nghiệp hiện đại.

Ảnh: Điện Máy Xanh.

Ít ai biết rằng tổ tiên hoang dã của cây hạnh nhân từng chứa hàm lượng hợp chất sinh cyanide khá cao, khiến nhân có vị đắng và có thể gây độc nếu ăn nhiều. Qua quá trình chọn lọc kéo dài hàng nghìn năm, con người đã tạo ra các giống hạnh nhân ngọt an toàn và phù hợp cho tiêu dùng.

Từ những cánh hoa mong manh báo hiệu mùa xuân đến những nhân quả giàu dinh dưỡng xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày, Prunus dulcis là minh chứng cho mối quan hệ lâu dài giữa con người và thực vật. Ít có loài cây nào vừa mang vẻ đẹp thanh nhã, vừa có ảnh hưởng lớn đến văn hóa và ẩm thực toàn cầu như cây hạnh nhân.