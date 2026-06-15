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Kho tri thức

Giới khoa học lần đầu ghi hình 'hóa thạch sống' trong môi trường tự nhiên

Các nhà khoa học lần đầu ghi hình cá mập yêu tinh - loài động vật mệnh danh hóa thạch sống - bơi trong môi trường tự nhiên ở độ sâu gần 2.000m.

Tâm Anh (TH)

Trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Journal of Fish Biology, các nhà khoa học Mỹ, Australia và Nam Phi đã chính thức xác nhận cá mập yêu tinh Mitsukurina owstoni (cá mập Goblin) là "nhân vật" trung tâm của 2 bức ảnh mà các phương tiện lặn chụp được tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, gần đảo Jarvis và sườn rãnh Tonga vào năm 2019 và năm 2024.

Cá mập yêu tinh được mệnh danh là "hóa thạch sống" bởi vì chúng là đại diện cuối cùng còn tồn tại của một dòng tiến hóa đã xuất hiện cách đây khoảng 125 triệu năm. Trước nghiên cứu này, giới khoa học chỉ ghi nhận loài cá mập yêu tinh khi chúng vô tình mắc vào lưới hoặc câu của ngư dân hoặc phát hiện xác trôi dạt vào bờ. Loài này rất khó quan sát khi sống ở các vùng biển sâu từ vài trăm đến hơn 1.000m, nơi chìm trong bóng tối sâu thẳm, nhiệt độ cận kề mức đóng băng và áp suất nước đủ sức nghiền nát những cấu trúc thông thường. Do đó, giới khoa học hiếm khi có thể quan sát chúng còn sống trong môi trường tự nhiên.

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Các nhà khoa học lần đầu ghi hình cá mập yêu tinh còn sống trong môi trường tự nhiên. Ảnh: A Judah et al 2026 Fish Biology still via Steve Auscavitch.

Theo nghiên cứu mới, bức ảnh năm 2019 được chụp tại một núi ngầm không tên gần đảo Jarvis - một đảo san hô hoang sơ nằm ở vùng trung tâm Thái Bình Dương, thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ. Robot lặn (ROV) của Tổ chức Ocean Exploration Trust (Mỹ) đã quay được cảnh con cá mập yêu tinh đang di chuyển ở độ sâu khoảng 1.200m dưới mực nước biển.

Trong khi đó, dữ liệu năm 2024 được ghi nhận bởi Trung tâm Nghiên cứu Biển sâu Minderoo (Australia), Đại học Tây Australia và Inkfish (Mỹ). Đó là một đoạn phim quay lại bằng camera có mồi nhử, ghi lại quang cảnh rãnh Tonga - một trong những rãnh đại dương sâu nhất Trái đất, nằm cách đảo Jarvis khoảng 2.000 km về phía Tây Nam. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học xác nhận loài này có thể sống ở các sườn rãnh đại dương sâu đến vậy.

Phát hiện mới giúp các chuyên gia có thêm hiểu biết về phạm vi phân bố của loài cá mập yêu tinh cũng như các hệ sinh thái biển sâu mà con người chưa thể khám phá toàn bộ.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#cá mập yêu tinh #hóa thạch sống #cá mập #loài cá mập

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