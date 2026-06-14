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Kho tri thức

Con vật mang hoa văn như hổ và năng lực hồi phục hơn cả siêu anh hùng

Ẩn mình dưới những khúc gỗ mục và đồng cỏ Bắc Mỹ, giông hổ là một trong những loài lưỡng cư ấn tượng nhất quả đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Giông hổ (Ambystoma tigrinum) là một loài lưỡng cư thuộc họ Ambystomatidae, phân bố rộng khắp Bắc Mỹ, từ miền nam Canada đến nhiều khu vực của Hoa Kỳ và miền bắc Mexico. Đây là một trong những loài kỳ giông trên cạn có kích thước lớn nhất châu lục, với chiều dài cơ thể thường từ 15 đến 25 cm, thậm chí có cá thể vượt quá 30 cm.

Ảnh: rembrandtbongers

Tên gọi “giông hổ” xuất phát từ những hoa văn đặc trưng trên cơ thể. Lớp da màu nâu sẫm hoặc đen được tô điểm bằng các vệt hoặc đốm màu vàng, vàng lục, đôi khi giống như những sọc trên bộ lông của hổ. Điều này khiến chúng trở thành một trong những loài lưỡng cư dễ nhận biết nhất ở Bắc Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Phần lớn thời gian trong năm, giông hổ sống dưới lòng đất. Chúng thường sử dụng các hang bỏ hoang của loài gặm nhấm hoặc tự đào nơi trú ẩn trong đất ẩm. Lối sống bí mật này giúp chúng tránh được thời tiết khắc nghiệt và những kẻ săn mồi. Ban ngày, chúng gần như không xuất hiện, nhưng khi màn đêm buông xuống hoặc sau những cơn mưa lớn, giông hổ sẽ rời hang để săn mồi.

Thực đơn của loài này khá phong phú. Chúng ăn côn trùng, nhện, giun đất, sên, ốc và thậm chí cả những động vật nhỏ hơn như ếch non hoặc các loài kỳ giông khác. Giông hổ săn mồi bằng cách phục kích, bất ngờ lao tới và dùng chiếc lưỡi dính để bắt con mồi trong tích tắc.

Ảnh: virginiaherpetologicalsociety

Một trong những điều thú vị nhất về giông hổ là vòng đời của chúng. Ấu trùng sống hoàn toàn dưới nước, có mang ngoài lớn giống như những chiếc lông vũ mọc hai bên đầu. Sau một thời gian phát triển, phần lớn sẽ trải qua quá trình biến thái để trở thành cá thể trưởng thành sống trên cạn. Tuy nhiên, ở một số quần thể, có những cá thể vẫn giữ nguyên đặc điểm ấu trùng và khả năng sống dưới nước suốt đời, hiện tượng được gọi là “neoteny”. Đây là một chiến lược tiến hóa đặc biệt giúp chúng thích nghi với những môi trường ổn định.

Giông hổ cũng là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong sinh học. Giống nhiều loài kỳ giông khác, chúng sở hữu khả năng tái tạo đáng kinh ngạc. Nếu mất một phần chân, đuôi hoặc một số mô cơ thể, chúng có thể tái tạo lại các bộ phận đó với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khả năng này đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm hiểu tiềm năng ứng dụng trong y học tái tạo của con người.

Dù không sở hữu màu sắc rực rỡ như nhiều loài động vật nhiệt đới, giông hổ vẫn là một trong những sinh vật độc đáo nhất Bắc Mỹ. Cuộc sống bí ẩn dưới lòng đất, khả năng tái sinh đáng nể và vòng đời kỳ lạ của chúng đã biến loài lưỡng cư này thành một trong những kỳ quan nhỏ bé nhưng đầy hấp dẫn của thế giới tự nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Loài giông hổ Bắc Mỹ #Khả năng hồi phục và tái tạo #Vòng đời kỳ lạ của giông hổ #Thói quen sinh sống dưới đất #Đặc điểm nhận biết và phân bố

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