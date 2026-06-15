Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khiếp đảm loài rắn đỏ rực phun nọc trúng mắt kẻ thù từ khoảng cách hơn 2 mét

Giữa những vùng bán khô hạn của châu Phi, có một loài rắn mang sắc màu rực rỡ như ngọn lửa, sở hữu năng lực tự vệ đầy bất ngờ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Rắn hổ mang đỏ phun nọc (Naja pallida) là một trong những loài hổ mang ấn tượng nhất thế giới. Không chỉ sở hữu màu sắc nổi bật hiếm thấy ở các loài rắn độc, nó còn nổi tiếng nhờ khả năng phun nọc chính xác vào mắt đối thủ từ khoảng cách đáng kinh ngạc.

Ảnh: Wikimedia Commons

Loài rắn này phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Phi, đặc biệt tại Kenya, Tanzania, Ethiopia và Somalia. Chúng thường sinh sống ở các vùng cây bụi, thảo nguyên khô, đồng cỏ và những khu vực bán sa mạc, nơi màu sắc cơ thể giúp chúng hòa lẫn với nền đất đỏ đặc trưng của môi trường sống.

Điểm nổi bật nhất của Naja pallida là màu sắc. Nhiều cá thể có màu đỏ cam, đỏ gạch hoặc hồng cam, đôi khi kết hợp với phần cổ họng sẫm màu. Đây là một trong những loài hổ mang có màu sắc rực rỡ nhất từng được ghi nhận. Chính vẻ ngoài bắt mắt này khiến chúng trở thành đối tượng được nhiều nhà nhiếp ảnh động vật hoang dã săn đón.

Ảnh: Wikimedia Commons

Giống các loài hổ mang khác, khi cảm thấy bị đe dọa, rắn hổ mang đỏ sẽ dựng phần thân trước lên cao và xòe rộng chiếc mang cổ đặc trưng nhằm khiến mình trông lớn hơn. Tuy nhiên, vũ khí đáng sợ nhất của chúng lại là khả năng phun nọc. Thay vì chỉ dựa vào cú cắn, loài rắn này có thể ép dòng nọc độc phóng ra từ các lỗ đặc biệt trên răng nanh, hướng thẳng vào mắt kẻ thù.

Khác với suy nghĩ phổ biến, mục tiêu chính của hành vi này không phải để giết chết đối phương mà là tự vệ. Nếu nọc độc bắn trúng mắt, nó có thể gây đau dữ dội, viêm giác mạc và thậm chí tổn thương thị lực nếu không được rửa sạch kịp thời. Điều đáng kinh ngạc là nhiều cá thể có thể nhắm mục tiêu rất chính xác vào khuôn mặt của đối tượng đe dọa.

Ảnh: Wikimedia Commons

Mặc dù nổi tiếng vì nọc độc, Naja pallida thường tránh đối đầu khi có cơ hội. Chúng chủ yếu săn các loài gặm nhấm, thằn lằn, chim nhỏ và đôi khi cả các loài rắn khác. Hoạt động kiểm soát quần thể động vật nhỏ giúp chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên.

Một điều thú vị là rắn con mới nở đã sở hữu đầy đủ khả năng phun nọc như rắn trưởng thành. Dù kích thước còn nhỏ, chúng vẫn có thể tự vệ hiệu quả trước những mối nguy từ môi trường.

Ngày nay, rắn hổ mang đỏ phun nọc được xem là một trong những loài bò sát tiêu biểu của Đông Phi. Với màu sắc rực rỡ như lửa, chiếc mang cổ uy nghi và khả năng phun nọc chính xác đáng kinh ngạc, Naja pallida là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới động vật hoang dã châu Phi.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Loài rắn phun nọc độc tự vệ #Rắn hổ mang đỏ Đông Phi #Khả năng phun nọc chính xác #Màu sắc rực rỡ và môi trường sống #Vai trò sinh thái của rắn

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật được ví như “pha lê sống” tạo ra 1/4 lượng oxy của Trái Đất

Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.

Nếu dùng kính hiển vi để khám phá một giọt nước ao hồ hay nước biển, bạn có thể bắt gặp những sinh vật đẹp đến khó tin: các tế bào tảo silic. Dù chỉ là những vi sinh vật đơn bào, chúng sở hữu những bộ khung tinh xảo chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ pha lê.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bật mí hệ sinh thái vi sinh vật độc đáo trong sương mù

Các nhà khoa học cho biết sương mù là nơi tồn tại của những hệ sinh thái vi sinh vật riêng biệt, có thể góp phần làm sạch không khí.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí mBio, các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona (Mỹ) cho hay sương mù không chỉ là hiện tượng thời tiết quen thuộc đối với con người. Trên thực tế, các giọt nước li ti trong sương mù là môi trường sống của những cộng đồng vi sinh vật hoạt động mạnh.

Cơ quan Khí tượng Anh định nghĩa sương mù là hiện tượng hơi nước làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1.000m. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy bên trong những đám sương mù tồn tại một "thế giới sống" phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của chúng ta.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do Đại học Geneva ở Thụy Sĩ dẫn đầu đã phát hiện ra một thiên hà xoắn ốc xa nhất và lâu đời nhất cho đến nay, thông qua việc sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), và họ đặt tên cho nó là "Rồng Nến”.

Thiên hà "Rồng Nến" có cấu trúc hoàn thiện tương tự như Dải Ngân hà, và do đó cũng được biết đến như là "thiên hà song sinh" của Dải Ngân hà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của thiên hà "ma" AzTECC71, hé lộ sự thật rùng mình về thiên thể này.