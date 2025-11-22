Ca sĩ Ngọc Châm ngạc nhiên khi nghe Thái Thùy Linh hát 'Jazz Vàng'

Chiều 3/11, ca sĩ Ngọc Châm đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về đêm nhạc riêng mang tựa đề "Giai nhân 2". Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến chúc mừng nữ ca sĩ như: NSND Đức Long, NSƯT Phan Thu Lan - cô giáo dạy nhạc của ca sĩ Ngọc Châm, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Việt Hoàn, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Tố Nga, ca sĩ Ngọc Khuê, ca sĩ Hồ Quang Tám, ca sĩ - nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Tuấn Anh, MC Lê Anh…

Giai nhân 2 là hành trình tiếp theo của chuỗi liveshow cá nhân mà Ngọc Châm từng thực hiện. Liveshow sẽ diễn ra vào ngày 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của các khách mời: Danh ca Ý Lan, ca sĩ Lê Anh Dũng, Thái Thùy Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Đức Tùng, NC Hoàng Lương, Lại Xuân Thành, Nhóm bè VK… Đêm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Quang làm Tổng đạo diễn.

Ca sĩ Ngọc Châm trong buổi họp báo. Ảnh: Bình Quách

Giai nhân 2 kể lại chặng đường 25 năm gắn bó với âm nhạc của Ngọc Châm, 10 năm cô ở vị trí nhà sản xuất, tổ chức chuỗi chương trình nhạc xưa Vàng Son Một Thuở. Đây cũng là dịp hiếm hoi Ngọc Châm được chìm đắm trong âm nhạc vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật của mình.

Nếu Giai nhân 1 là câu chuyện của người phụ nữ vượt lên số phận để luôn yêu thương tha thiết, khẳng định bản lĩnh của mình trong cuộc sống, thì ở Giai nhân 2 sẽ tô đậm chặng đường âm nhạc của Ngọc Châm, bắt đầu từ những bước đầu tiên cô chuyển qua hát nhạc tình, tìm được lý tưởng trong sự nghiệp để từ đó là hành trình chinh phục sân khấu cả ở dưới ánh đèn sân khấu hay nơi hậu trường.

Tất cả những điều ấy đều sẽ cho khán giả thấy một Ngọc Châm đắm đuối với âm nhạc như thế nào. Đó là sự đắm đuối của một nữ nghệ sĩ từ ca hát, làm nhà sản xuất chuỗi chương trình vang danh đến vai trò của một giáo viên âm nhạc tại Trung tâm âm nhạc Vàng Son Một Thuở mà cô đang xây dựng và phát triển. Trung tâm nghệ thuật này là một cách để Ngọc Châm nối dài, mở rộng tình yêu âm nhạc của mình.

Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật rất phong phú của mình, Ngọc Châm đảm nhận nhiều vai trò, nhưng với Giai nhân 2, cô sẽ chỉ là ca sĩ để được sống trọn vẹn trong tình yêu âm nhạc của một người ca sĩ, để thỏa nỗi “thèm” hát của cô bấy lâu nay, để được hát những gì mình thích, mình yêu, mình say đắm.

Sợi dây kết nối các ca khúc trong liveshow Giai nhân 2 của Ngọc Châm sẽ vẫn là câu chuyện tình yêu của một cô gái luôn mang khát vọng yêu đương cháy bỏng. Dù trải qua nhiều thăng trầm, dâu bể đường tình, cô gái ấy không thôi ước vọng về một tình yêu đẹp, một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Trong công việc, Ngọc Châm cá tính mạnh mẽ, quyết liệt nhưng trong âm nhạc và cuộc sống Ngọc Châm lại là cô gái nhiều trắc ẩn, tình cảm, đôi khi là người đàn bà yếu đuối, mong manh, luôn mong có người yêu thương, có chỗ dựa như bao nhiêu người phụ nữ khác.

Những nhạc phẩm được thể hiện ở liveshow Giai nhân 2 cùng Ngọc Châm khắc họa con đường âm nhạc, câu chuyện cuộc đời của cô là những bản nhạc tình nổi tiếng, phù hợp với giọng hát Ngọc Châm nhất. Đó là các tác phẩm của 6 vị nhạc sĩ nổi tiếng - những “đại thụ” của nền âm nhạc Việt Nam: Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Thanh Tùng, Trần Tiến, Vũ Thành An…

Tổng đạo diễn chương trình - nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ, đã chọn những ca khúc hay, phù hợp giọng hát của nữ ca sĩ. Sẽ có khoảng 20 ca khúc, được chia thành 3 chương, tương ứng với chặng đường hoạt động của Ngọc Châm. Trên hết tất cả, liveshow khẳng định một giọng hát nhạc tình say đắm, đàn bà và quyến rũ của “Giai nhân” Ngọc Châm.

“Chắc chắn sẽ có Tóc gió thôi bay (nhạc sĩ Trần Tiến) - bài hát đầu tiên mà Ngọc Châm được nhạc sĩ Nguyễn Quang dạy hát kỹ càng nhất. Sẽ không thể thiếu Hoa cúc vàng (nhạc sĩ Thanh Tùng) - ca khúc được khán giả nhận xét “Ngọc Châm hát rất tình cảm, nhiều nỗi niềm. Sẽ có Mùa Thu ngày ấy tìm nhau - ca khúc do Ngọc Châm viết lời và nhạc sĩ Vũ Thành An viết giai điệu hay Hẹn hò của Phạm Duy”, Ngọc Châm tiết lộ về liveshow.

Ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ về đêm nhạc. Ảnh: Bình Quách

Chọn những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng, từng được các ca sĩ “cây đa cây đề” thể hiện, Ngọc Châm nói “không sợ”. “Tôi hiểu nhạc xưa đơn giản lắm, không cần kỹ thuật hay màu mè, quan trọng nhất là cảm xúc, tình cảm. Hát bằng trái tim, cảm xúc của mình. Tôi tin mình chỉ cần tĩnh tâm, ổn định tinh thần, không phải làm quá nhiều việc như tổ chức sản xuất, bán vé… thì tôi sẽ làm tốt vai trò của mình trên sân khấu”, Ngọc Châm khẳng định.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang nói thêm rằng: “Trước đây, bố tôi - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng bày tỏ, ông rất muốn chơi đàn cho một người ca sĩ có thể không chuyên nghiệp hát bài của mình bằng cả trái tim, chứ không thích đàn cho một ngôi sao hát bằng kỹ thuật. Rất nhiều những ca sĩ ngày xưa dù không được đào tạo nhưng vẫn nổi tiếng đến giờ, có thể kể đến cô Khánh Ly, chú Elvis Phương, cô Thái Thanh… Học thuật quan trọng trong trường lớp và các cuộc thi, còn với khán giả thì hát bằng trái tim sẽ chạm đến trái tim. Ngọc Châm sẽ đến với khán giả theo cách đó.

Tôi không quan niệm ca khúc nào đóng đinh cho ai, như thế nào. Người nhạc sĩ sáng tác cũng không muốn bài hát đóng đinh vào ai cả, họ muốn được nhiều người hát, nhiều người nghe và nhiều người thích. Cũng chính vì vậy, phần hòa âm tôi cũng làm theo suy nghĩ, cảm xúc của mình. 40 năm làm nghề, tôi đủ kinh nghiệm để tự tin về điều đó.

Dù không chiêu trò nhưng Giai nhân 2 của Ngọc Châm sẽ rất sang trọng, khúc triết. Âm nhạc được hòa âm phối khí thật hay, dàn nhạc lớn, dàn dựng chỉn chu… đầy đủ các yếu tố để có một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang. Ảnh: Bình Quách

Trong dàn ca sĩ khách mời góp mặt ở liveshow, danh ca Ý Lan nhận được nhiều sự chú ý. Tại họp báo, nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ: "Danh ca Ý Lan chủ động ngỏ lời muốn hát trong liveshow Ngọc Châm. Cách đây 2 tuần, danh ca Ý Lan có đêm nhạc ở Hà Nội, Ngọc Châm đến chúc mừng, nói chuyện và khi về Ý Lan thấy poster thì hỏi Nguyễn Quang. Ý Lan nói muốn hát show này, không đặt vấn đề cát-sê. Nguyễn Quang nói Ngọc Châm làm show cá nhân, không có nhà tài trợ, Nguyễn Quang là thầy cố gắng giúp hết mức có thể. Ý Lan nói học trò của em thì chị càng muốn giúp. Chị nói chị trân trọng nhất là liveshow ca sĩ mà tôn vinh các nhạc sĩ, chị càng muốn tham gia, tiền vé bay từ Mỹ về chị tự lo không tính vào cát-sê. Nhân đây, xin cảm ơn chị Ý Lan đã tham gia chương trình".

Với liveshow Giai nhân 2, Ngọc Châm có sự đầu tư vô cùng chỉn chu, ngoài việc cô dừng lại tất cả những công việc khác để tập trung cho đêm diễn, bay vào TP.HCM tập luyện chung với ban nhạc và ê-kíp suốt thời gian vừa qua, toàn bộ ban nhạc được đưa từ TPHCM ra, còn phải kể đến sự tham gia của NTK Hương Queen sẽ đảm nhận phần xây dựng hình ảnh cho Ngọc Châm xuyên suốt chặng đường thực hiện liveshow và trên sân khấu. Với sự thấu hiểu bạn mình, NTK Hương Queen hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả hình ảnh một “Giai nhân” Ngọc Châm thực thụ. Không chỉ đẹp từ trong âm nhạc, mà đẹp cả về ngoại hình, toát lên dáng vẻ kiêu sa, sang trọng, lộng lẫy và quyến rũ, cũng đầy nội tâm như dòng nhạc mà Ngọc Châm theo đuổi.