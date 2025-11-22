Hà Nội

Giải trí

Ca sĩ Ngọc Châm ngạc nhiên khi nghe Thái Thùy Linh hát 'Jazz Vàng'

Ngọc Châm chia sẻ, Thái Thùy Linh đem đến cho các ca khúc nhạc vàng bất hủ một đời sống mới, sang trọng quyến rũ, buồn nhưng không bi lụy, khiến người ta “say”.

Diệu Nga

Tối 21/11 tại Hà Nội, Thái Thùy Linh chính thức ra mắt album vol.5 Jazz Vàng trong minishow cùng tên. Tới chúc mừng và ủng hộ Thái Thùy Linh có đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và khán giả đã đồng hành, ủng hộ nữ ca sĩ trên chặng đường âm nhạc.

Trong đêm nhạc, khán giả bị cuốn theo năng lượng của Thái Thùy Linh khi cô thể hiện từng tác phẩm, để rồi được thấy một Thái Thùy Linh với diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới: Sâu, sang, giàu trải nghiệm, đầy tự do.

ttl-1.jpg
Thái Thùy Linh biểu diễn trong minishow Jazz Vàng. Ảnh: BTC

Sau khi nghe Thái Thùy Linh mở đầu minishow Jazz Vàng bằng ca khúc "Người yêu cô đơn" (Đài Phương Trang), NSƯT Hồng Liên nói: “Tôi từng nghe nhiều người hát ca khúc này nhưng lần đầu tiên nghe Thái Thùy Linh thể hiện với phong cách mới lạ, làm cho người ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đang yêu”.

Quả thực, nhạc vàng đã xuất hiện trong Jazz Vàng bằng một tinh thần khác. Theo tâm sự của nữ ca sĩ: “Khi vừa sinh ra, Thái Thùy Linh nghe nhiều những bản nhạc vàng, đồng thời nghe quá nhiều nhạc phương Tây nên có sự so sánh rằng nhạc vàng sao ủ rũ thế. Hơn 40 năm sau, trải qua những thăng trầm sóng gió cuộc đời và yêu đương, Thái Thùy Linh mới nhận ra sao các nhạc sĩ viết hay thế”.

Cũng bởi đã có những trải nghiệm nhiều, giọng hát Thái Thùy Linh chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, chạm tới trái tim người nghe bởi những giai điệu vừa quen vừa lạ.

Một điều đặc biệt của đêm Jazz Vàng của Thái Thùy Linh có sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Hồ Quang 8. Anh thể hiện ca khúc "Khi đã yêu" (Phượng Linh) và "Thành phố buồn" (Lam Phương) đậm phong cách bolero ngọt ngào. Ngay sau đó, Thái Thùy Linh thể hiện hai ca khúc này theo phong cách mới - đưa nhạc vàng vào không gian bay bổng và lãng mạn của nhạc Jazz để khán giả có thể nhận thấy rõ sự khác biệt và độc đáo.

Ca sĩ, nhà sản xuất Ngọc Châm, Giám đốc Vàng son một thuở chia sẻ, cô ngạc nhiên khi nghe Thái Thùy Linh hát nhạc vàng theo cách của Jazz Vàng. Theo Ngọc Châm, Thái Thùy Linh đã đem đến cho những ca khúc nhạc Vàng bất hủ một đời sống mới, sang trọng, quyến rũ, vẫn đắm đuối, mênh mông buồn nhưng không bi lụy, khiến người ta “say”.

“Tôi lâu nay quen với hình ảnh Thái Thùy Linh làm bà nông dân tay cuốc tay trồng, trèo đèo lội suối, rất bất ngờ khi nghe Jazz Vàng, cô ấy đã đưa nhạc vàng lên sân khấu minh tinh, nối dài đời sống cho nhạc vàng trong đời sống giải trí đương đại”, Ngọc Châm chia sẻ.

ttl-4.jpg
Ca sĩ Ngọc Châm, Thái Thùy Linh và vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Quang. Ảnh: BTC

Đạo diễn Hoàng Công Cường không giấu nổi sự ngạc nhiên trước phần trình diễn của Thái Thùy Linh: “Nói thật là ngồi dưới tôi thấy… sốc. Cảm ơn anh Nguyễn Quang và dàn nhạc với những bản phối… “kinh hoàng”. Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm âm nhạc bolero sang trọng như thế, giống như đang được xem một buổi biểu diễn học thuật chuyên sâu.

Tôi với Thái Thùy Linh chơi với nhau 15 năm, nhưng hôm nay tôi thấy là một Thái Thùy Linh với diện mạo hoàn toàn mới, đằm hơn, sâu hơn, học thuật hơn. Không biết có phải Linh mà tôi từng biết không nữa. Sự thay đổi này quá sáng tạo, sẽ là bước đệm đột phá.

Chắc chắn Thái Thùy Linh sẽ tiến xa hơn nữa và tôi tin chắc album này sẽ được công chúng đón nhận. Tôi sẽ là người đầu tiên mở hàng cho Thái Thùy Linh ở những sân khấu lớn”.

Về những bản phối “đo ni đóng giày” cho Thái Thùy Linh, nhạc sĩ Nguyễn Quang thừa nhận mình đã “nhận đề bài khó” và anh có khoảng thời gian “nhốt mình” tư duy phải làm gì với những nhạc phẩm đã quá quen thuộc với mọi người?

ttl-3.jpg
Thái Thùy Linh và nhạc sĩ Nguyễn Quang. Ảnh: BTC

Tinh thần của album Jazz Vàng, theo nhạc sĩ Nguyễn Quang chia sẻ: “Jazz có tính chất ngẫu hứng, tôi dựng lên cái khung rồi mọi người chơi thoải mái trong những đoạn không cần khuôn khổ. Điều quan trọng là trong album có sự đối thoại giữa giọng hát Thái Thùy Linh với các loại nhạc cụ saxophone, guitar, trumpet, trống, nhóm bè...”.

Xen lẫn những lời chia sẻ về album, Thái Thùy Linh đã thể hiện những ca khúc “kinh điển” với những người yêu dòng nhạc vàng như: "Sang ngang" (Đỗ Lễ), "60 năm cuộc đời" (Y Vân), "Tình là sợi tơ" (Anh Bằng)…

Vẫn là những câu hát đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ, nhưng dưới bản phối jazz tinh tế của nhạc sĩ Nguyễn Quang và cách xử lý mềm mại, tiết chế mà đầy nội lực của Thái Thùy Linh, khán giả như được nghe những giai điệu hoàn toàn mới. Không còn sự ủ rũ não nề, mỗi bài hát khoác lên vẻ đẹp hiện đại, sáng bừng sức sống, khiến cả khán phòng như bị cuốn theo, muốn nhún nhảy, muốn thả mình trôi theo nhịp điệu đầy lãng mạn và phóng khoáng.

Giải trí

Danh ca Ý Lan hết lời khen Ngọc Châm trên sân khấu

Trên sân khấu, Ý Lan đã bày tỏ sự cảm mến với Ngọc Châm, dành nhiều lời khen ngợi cô tài sắc vẹn toàn, vừa đẹp lại hát rất hay, rất tình.

Liveshow “Giai nhân 2” của ca sĩ Ngọc Châm vừa diễn ra tối 1/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc được tổ chức đúng ngày sinh nhật của Ngọc Châm, cũng là dịp kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát, 10 năm nữ ca sĩ sản xuất chuỗi chương trình tôn vinh tác giả, tác phẩm Vàng son một thuở.
Giải trí

Ngọc Châm tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm gắn bó với âm nhạc

Liveshow Ngọc Châm - Giai nhân 2 sẽ diễn ra vào ngày 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của danh ca Ý Lan.

Chiều 3/11, ca sĩ Ngọc Châm đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về đêm nhạc riêng mang tựa đề "Giai nhân 2". Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến chúc mừng nữ ca sĩ như: NSND Đức Long, NSƯT Phan Thu Lan - cô giáo dạy nhạc của ca sĩ Ngọc Châm, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Việt Hoàn, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Tố Nga, ca sĩ Ngọc Khuê, ca sĩ Hồ Quang Tám, ca sĩ - nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Tuấn Anh, MC Lê Anh…

Giai nhân 2 là hành trình tiếp theo của chuỗi liveshow cá nhân mà Ngọc Châm từng thực hiện. Liveshow sẽ diễn ra vào ngày 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của các khách mời: Danh ca Ý Lan, ca sĩ Lê Anh Dũng, Thái Thùy Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Đức Tùng, NC Hoàng Lương, Lại Xuân Thành, Nhóm bè VK… Đêm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Quang làm Tổng đạo diễn.

Ngoc Cham to chuc liveshow ky niem 25 nam gan bo voi am nhac
Ca sĩ Ngọc Châm trong buổi họp báo. Ảnh: Bình Quách

Giai nhân 2 kể lại chặng đường 25 năm gắn bó với âm nhạc của Ngọc Châm, 10 năm cô ở vị trí nhà sản xuất, tổ chức chuỗi chương trình nhạc xưa Vàng Son Một Thuở. Đây cũng là dịp hiếm hoi Ngọc Châm được chìm đắm trong âm nhạc vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật của mình.

Nếu Giai nhân 1 là câu chuyện của người phụ nữ vượt lên số phận để luôn yêu thương tha thiết, khẳng định bản lĩnh của mình trong cuộc sống, thì ở Giai nhân 2 sẽ tô đậm chặng đường âm nhạc của Ngọc Châm, bắt đầu từ những bước đầu tiên cô chuyển qua hát nhạc tình, tìm được lý tưởng trong sự nghiệp để từ đó là hành trình chinh phục sân khấu cả ở dưới ánh đèn sân khấu hay nơi hậu trường.

Tất cả những điều ấy đều sẽ cho khán giả thấy một Ngọc Châm đắm đuối với âm nhạc như thế nào. Đó là sự đắm đuối của một nữ nghệ sĩ từ ca hát, làm nhà sản xuất chuỗi chương trình vang danh đến vai trò của một giáo viên âm nhạc tại Trung tâm âm nhạc Vàng Son Một Thuở mà cô đang xây dựng và phát triển. Trung tâm nghệ thuật này là một cách để Ngọc Châm nối dài, mở rộng tình yêu âm nhạc của mình.

Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật rất phong phú của mình, Ngọc Châm đảm nhận nhiều vai trò, nhưng với Giai nhân 2, cô sẽ chỉ là ca sĩ để được sống trọn vẹn trong tình yêu âm nhạc của một người ca sĩ, để thỏa nỗi “thèm” hát của cô bấy lâu nay, để được hát những gì mình thích, mình yêu, mình say đắm.

Sợi dây kết nối các ca khúc trong liveshow Giai nhân 2 của Ngọc Châm sẽ vẫn là câu chuyện tình yêu của một cô gái luôn mang khát vọng yêu đương cháy bỏng. Dù trải qua nhiều thăng trầm, dâu bể đường tình, cô gái ấy không thôi ước vọng về một tình yêu đẹp, một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Trong công việc, Ngọc Châm cá tính mạnh mẽ, quyết liệt nhưng trong âm nhạc và cuộc sống Ngọc Châm lại là cô gái nhiều trắc ẩn, tình cảm, đôi khi là người đàn bà yếu đuối, mong manh, luôn mong có người yêu thương, có chỗ dựa như bao nhiêu người phụ nữ khác.

Những nhạc phẩm được thể hiện ở liveshow Giai nhân 2 cùng Ngọc Châm khắc họa con đường âm nhạc, câu chuyện cuộc đời của cô là những bản nhạc tình nổi tiếng, phù hợp với giọng hát Ngọc Châm nhất. Đó là các tác phẩm của 6 vị nhạc sĩ nổi tiếng - những “đại thụ” của nền âm nhạc Việt Nam: Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Thanh Tùng, Trần Tiến, Vũ Thành An…

Tổng đạo diễn chương trình - nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ, đã chọn những ca khúc hay, phù hợp giọng hát của nữ ca sĩ. Sẽ có khoảng 20 ca khúc, được chia thành 3 chương, tương ứng với chặng đường hoạt động của Ngọc Châm. Trên hết tất cả, liveshow khẳng định một giọng hát nhạc tình say đắm, đàn bà và quyến rũ của “Giai nhân” Ngọc Châm.

“Chắc chắn sẽ có Tóc gió thôi bay (nhạc sĩ Trần Tiến) - bài hát đầu tiên mà Ngọc Châm được nhạc sĩ Nguyễn Quang dạy hát kỹ càng nhất. Sẽ không thể thiếu Hoa cúc vàng (nhạc sĩ Thanh Tùng) - ca khúc được khán giả nhận xét “Ngọc Châm hát rất tình cảm, nhiều nỗi niềm. Sẽ có Mùa Thu ngày ấy tìm nhau - ca khúc do Ngọc Châm viết lời và nhạc sĩ Vũ Thành An viết giai điệu hay Hẹn hò của Phạm Duy”, Ngọc Châm tiết lộ về liveshow.

Ngoc Cham to chuc liveshow ky niem 25 nam gan bo voi am nhac-Hinh-2
Ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ về đêm nhạc. Ảnh: Bình Quách

Chọn những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng, từng được các ca sĩ “cây đa cây đề” thể hiện, Ngọc Châm nói “không sợ”. “Tôi hiểu nhạc xưa đơn giản lắm, không cần kỹ thuật hay màu mè, quan trọng nhất là cảm xúc, tình cảm. Hát bằng trái tim, cảm xúc của mình. Tôi tin mình chỉ cần tĩnh tâm, ổn định tinh thần, không phải làm quá nhiều việc như tổ chức sản xuất, bán vé… thì tôi sẽ làm tốt vai trò của mình trên sân khấu”, Ngọc Châm khẳng định.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang nói thêm rằng: “Trước đây, bố tôi - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng bày tỏ, ông rất muốn chơi đàn cho một người ca sĩ có thể không chuyên nghiệp hát bài của mình bằng cả trái tim, chứ không thích đàn cho một ngôi sao hát bằng kỹ thuật. Rất nhiều những ca sĩ ngày xưa dù không được đào tạo nhưng vẫn nổi tiếng đến giờ, có thể kể đến cô Khánh Ly, chú Elvis Phương, cô Thái Thanh… Học thuật quan trọng trong trường lớp và các cuộc thi, còn với khán giả thì hát bằng trái tim sẽ chạm đến trái tim. Ngọc Châm sẽ đến với khán giả theo cách đó.

Tôi không quan niệm ca khúc nào đóng đinh cho ai, như thế nào. Người nhạc sĩ sáng tác cũng không muốn bài hát đóng đinh vào ai cả, họ muốn được nhiều người hát, nhiều người nghe và nhiều người thích. Cũng chính vì vậy, phần hòa âm tôi cũng làm theo suy nghĩ, cảm xúc của mình. 40 năm làm nghề, tôi đủ kinh nghiệm để tự tin về điều đó.

Dù không chiêu trò nhưng Giai nhân 2 của Ngọc Châm sẽ rất sang trọng, khúc triết. Âm nhạc được hòa âm phối khí thật hay, dàn nhạc lớn, dàn dựng chỉn chu… đầy đủ các yếu tố để có một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc”.

Ngoc Cham to chuc liveshow ky niem 25 nam gan bo voi am nhac-Hinh-3
Nhạc sĩ Nguyễn Quang. Ảnh: Bình Quách

Trong dàn ca sĩ khách mời góp mặt ở liveshow, danh ca Ý Lan nhận được nhiều sự chú ý. Tại họp báo, nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ: "Danh ca Ý Lan chủ động ngỏ lời muốn hát trong liveshow Ngọc Châm. Cách đây 2 tuần, danh ca Ý Lan có đêm nhạc ở Hà Nội, Ngọc Châm đến chúc mừng, nói chuyện và khi về Ý Lan thấy poster thì hỏi Nguyễn Quang. Ý Lan nói muốn hát show này, không đặt vấn đề cát-sê. Nguyễn Quang nói Ngọc Châm làm show cá nhân, không có nhà tài trợ, Nguyễn Quang là thầy cố gắng giúp hết mức có thể. Ý Lan nói học trò của em thì chị càng muốn giúp. Chị nói chị trân trọng nhất là liveshow ca sĩ mà tôn vinh các nhạc sĩ, chị càng muốn tham gia, tiền vé bay từ Mỹ về chị tự lo không tính vào cát-sê. Nhân đây, xin cảm ơn chị Ý Lan đã tham gia chương trình".

Với liveshow Giai nhân 2, Ngọc Châm có sự đầu tư vô cùng chỉn chu, ngoài việc cô dừng lại tất cả những công việc khác để tập trung cho đêm diễn, bay vào TP.HCM tập luyện chung với ban nhạc và ê-kíp suốt thời gian vừa qua, toàn bộ ban nhạc được đưa từ TPHCM ra, còn phải kể đến sự tham gia của NTK Hương Queen sẽ đảm nhận phần xây dựng hình ảnh cho Ngọc Châm xuyên suốt chặng đường thực hiện liveshow và trên sân khấu. Với sự thấu hiểu bạn mình, NTK Hương Queen hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả hình ảnh một “Giai nhân” Ngọc Châm thực thụ. Không chỉ đẹp từ trong âm nhạc, mà đẹp cả về ngoại hình, toát lên dáng vẻ kiêu sa, sang trọng, lộng lẫy và quyến rũ, cũng đầy nội tâm như dòng nhạc mà Ngọc Châm theo đuổi.

Ngọc Châm tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2009. Cô từng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát học sinh thành phố Hà Nội năm 1998, giải tư cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2002… Cô là giám đốc chuỗi chương trình Vàng Son Một Thuở, tổ chức nhiều đêm nhạc tôn vinh các tác giả, tác phẩm như: Nguyễn Ánh 9, Vinh Sử, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên...


