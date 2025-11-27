Hà Nội

Giải trí

Ca sĩ Lân Nhã tiết lộ lý do hủy concert tại Hà Nội

Ca sĩ Lân Nhã bất ngờ rời concert tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Ban đầu, concert dự kiến được tổ chức vào 7/12.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy concert tại Hà Nội. Anh đề cập đến một số nguyên nhân như lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn và trong thời điểm bà con chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

“Nhã nghĩ rằng việc quan trọng hơn ở thời điểm này là kêu gọi chung tay giúp sức để người dân miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ. Vì những lí do trên, Nhã xin phép rời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn”, nam ca sĩ bày tỏ.

Lân Nhã xin lỗi những khán giả đã mua vé. “Để tri ân và bù đắp phần nào tình cảm của mọi người, Nhã xin được tặng Album mới – Nhã 2025 đến tất cả các đơn hàng đã đặt mua vé tại Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ liên lạc đến tất cả quý khán giả mua vé show tại Hà Nội để hoàn tiền 100%, quý vị xin hãy chờ ban tổ chức 1-2 ngày giúp Nhã nhé”, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

nha4.jpg
Ca sĩ Lân Nhã. Ảnh: FB Lân Nhã.
nha1.png
nha2.png
Ca sĩ Lân Nhã tiết lộ lý do hủy concert tại Hà Nội. Ảnh: FB Lân Nhã.

Ban đầu, concert tại Hà Nội của Lân Nhã dự kiến được tổ chức vào 7/12. Theo Tiền Phong, giá vé concert dao động từ 2,5 triệu đồng - 5,9 triệu đồng. Không ít cư dân mạng cho rằng giá vé này cao so với mặt bằng chung.

Phản hồi về giá vé, Lân Nhã chia sẻ trên VOV: “Không hiểu sao năm nay lại có nhiều anh chị em cùng làm concert như vậy, nhưng với Nhã thì đây là lần đầu tiên Nhã tự làm một concert cho riêng mình. Trước đó năm 2019, Nhã từng làm chung với Uyên Linh, còn lần này là dự án độc lập, là cột mốc đặc biệt của chính Nhã. Ê-kíp đã cố gắng hạ hết mức có thể rồi”.

Về giá vé chênh lệch giữa hai địa điểm biểu diễn, Lân Nhã cho biết: “Ở Cung Hữu Nghị Việt Xô số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ Thành phố Hồ Chí Minh ra nữa,… Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn. Nhưng sau concert này Nhã chắc chắn sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn”.

