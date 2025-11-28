Những lần hủy show của ca sĩ Lân Nhã gây chú ý

Ca sĩ Lân Nhã bị hủy show 3 lần trong năm 2020. Năm 2025, giọng ca 8x không thể tham gia các buổi diễn trong tháng 4, tổ chức concert tại Hà Nội trong tháng 12.