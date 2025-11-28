Hà Nội

Những lần hủy show của ca sĩ Lân Nhã gây chú ý

Giải trí

Những lần hủy show của ca sĩ Lân Nhã gây chú ý

Ca sĩ Lân Nhã bị hủy show 3 lần trong năm 2020. Năm 2025, giọng ca 8x không thể tham gia các buổi diễn trong tháng 4, tổ chức concert tại Hà Nội trong tháng 12.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lân Nhã)
Concert tại Hà Nội của Lân Nhã vốn dự kiến diễn ra vào ngày 7/12. Mới đây, nam ca sĩ xác nhận hủy concert vì các lý do như thời điểm bà con đang khắc phục hậu quả mưa lũ và lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn.
Để tri ân và bù đắp phần nào tình cảm của khán giả đã mua vé, Lân Nhã sẽ tặng album mới – Nhã 2025. Phía ban tổ chức sẽ hoàn tiền cho khán giả mua vé show Hà Nội trong 1- 2 ngày tới.
Theo Người Lao Động, tháng 4/2025, Lân Nhã hủy các buổi diễn ở Hải Phòng (ngày 18/ 4), Huế (ngày 19/4), TP HCM ( ngày 22/4). Đại diện một đơn vị cho biết Lân Nhã bị bệnh, ảnh hưởng đến giọng hát.
Lân Nhã xin lỗi vì không thể hoàn thành những đêm nhạc như đã lên kế hoạch từ trước. “Giai đoạn này tinh thần Nhã không tốt và Nhã rất không muốn những năng lượng không vui từ Nhã vô tình làm ảnh hưởng đến quý vị”, nam ca sĩ chia sẻ.
Năm 2020, Lân Nhã bị hủy show đến 3 lần vì diễn biến phức tạp của COVID-19.
Nam ca sĩ chia sẻ trên Dân Việt, năm 2020 anh có nhiều kế hoạch và chương trình bị dang dở, thế nhưng anh đã những trải nghiệm quý giá.
“Không có gì là mãi mãi và chắc chắn cả! Vậy nên khi nhiệt huyết mình còn thì mình hãy cố gắng hết sức, trước hết là cho mình, cho nghề và sau nữa là cho khán giả thân thương đã luôn bên cạnh ủng hộ mình", top 4 Vietnam Idol 2010 bày tỏ.
Theo Pháp Luật TP HCM, Lân Nhã lập gia đình trong thời điểm mới ca hát.
Năm 2019, nam ca sĩ lần hiếm hoi chia sẻ về gia đình: “Tôi nghĩ rằng nếu không có gia đình chắc gì mình có những trải nghiệm để trưởng thành hơn, thoát được những suy nghĩ loay hoay của một cậu trai trẻ để là người đàn ông với những lo toan, trách nhiệm… Từ đó mình mới vỡ ra mình cần gì, thích gì, phù hợp cái gì”.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lân Nhã)
