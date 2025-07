Startup công nghệ của người Việt được trao giải “Technology Startup of the Year”

Hyra Network, startup công nghệ do người Việt sáng lập, vừa giành giải “Technology Startup of the Year” tại Globee Awards 2025.

Hyra Network, startup công nghệ do người Việt sáng lập, vừa được trao giải “Technology Startup of the Year” tại Globee Awards for Technology 2025. Giải thưởng này ghi nhận đóng góp nổi bật của Hyra trong việc phát triển mô hình hạ tầng AI phi tập trung, tận dụng sức mạnh tính toán từ cộng đồng thay vì phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu tập trung.

Mô hình chia sẻ tài nguyên tính toán phi tập trung của Hyra Network.

Nền tảng Hyra Network do Hyra Tek JCS (Việt Nam) phát triển và được vận hành bởi Hyra Tek Smart Solution L.L.C (UAE). Hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên nhàn rỗi từ các thiết bị như điện thoại, máy tính cá nhân, thiết bị IoT để tạo thành một mạng lưới tính toán toàn cầu phục vụ huấn luyện và triển khai AI. Công nghệ nền tảng của Hyra là kiến trúc Layer-3 blockchain, giúp xử lý khối lượng lớn dữ liệu với độ trễ thấp.

Một điểm nổi bật trong hệ sinh thái của Hyra là nền tảng Hyra AI với mô hình Train-to-Earn. Người dùng có thể đóng góp sức mạnh xử lý từ thiết bị cá nhân để tham gia huấn luyện mô hình AI và nhận thưởng dựa trên mức độ đóng góp. Cách tiếp cận này vừa khai thác hiệu quả tài nguyên nhàn rỗi, vừa tạo động lực cộng đồng cùng tham gia phát triển công nghệ.

Hiện tại, Hyra Network đã kết nối khoảng 2,5 triệu thiết bị tại hơn 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có khoảng 700.000 thiết bị đang hoạt động trực tuyến và hơn 1 triệu người dùng đã thực hiện xác minh danh tính (KYC). Tổng công suất tính toán đạt hơn 360.000 teraflop và hệ thống đã có hơn 10 khách hàng doanh nghiệp trả phí. Những con số này cho thấy Hyra không chỉ là một ý tưởng tiềm năng mà đang từng bước được triển khai thành công trong thực tế.

Globee Awards là giải thưởng thường niên vinh danh các công ty công nghệ đổi mới trên toàn cầu, với hội đồng giám khảo gồm hơn 100 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Việc Hyra được xướng tên năm nay cho thấy sự chú ý ngày càng lớn của cộng đồng công nghệ quốc tế đối với các startup đến từ Việt Nam.

Ông Jonh Tran, nhà sáng lập Hyra Network, cho biết: “Giải thưởng này là bước khẳng định cho hướng đi mà chúng tôi lựa chọn – nơi AI được xây dựng và chia sẻ bởi cộng đồng. Chúng tôi tin rằng công nghệ phải được phát triển theo cách công bằng, mở rộng và mọi người đều có thể hưởng lợi.”