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[VIDEO] Pháp siết gọi quảng cáo: doanh nghiệp phải được đồng ý trước

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[VIDEO] Pháp siết gọi quảng cáo: doanh nghiệp phải được đồng ý trước

Từ 11/8, Pháp yêu cầu doanh nghiệp chỉ gọi quảng cáo khi có sự đồng ý của khách hàng, với mức phạt lên tới 375.000 euro.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định mới về gọi quảng cáo tại Pháp #yêu cầu đồng ý trước khi gọi quảng cáo #thay thế cơ chế Bloctel trong luật #mức phạt vi phạm quy định quảng cáo #ảnh hưởng đến doanh nghiệp tiếp thị

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