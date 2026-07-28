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[VIDEO] Coteccons sắp thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu từ Tân Hoàng Minh

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[VIDEO] Coteccons sắp thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu từ Tân Hoàng Minh

Coteccons đạt thỏa thuận với Tân Hoàng Minh để thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu, được TAND Hà Nội công nhận, giải quyết từ năm 2022.

Minh Quân - Hà Anh
#thu hồi nợ xấu Coteccons từ Tân Hoàng Minh #giải quyết khoản nợ Tân Hoàng Minh #thỏa thuận nợ xấu được công nhận #quy trình xử lý nợ xấu doanh nghiệp #vai trò của TAND TP Hà Nội trong xử lý nợ xấu

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