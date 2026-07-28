[VIDEO] Ngân hàng rót hơn 2.900 tỷ đồng cho PNJ và SJC vay

Minh Quân - Hà Anh
Sếp lạm dụng AI, nhân viên kiệt quệ vì vừa làm vừa sửa lỗi
Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả
Trong quý I/2026, các ngân hàng lớn cho PNJ và SJC vay hơn 2.900 tỷ đồng với lãi suất dưới 7% nhằm bổ sung vốn lưu động.
Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả
Trong quý I/2026, các ngân hàng lớn cho PNJ và SJC vay hơn 2.900 tỷ đồng với lãi suất dưới 7% nhằm bổ sung vốn lưu động.
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên tại EU áp dụng quy
Trong sáu tháng đầu năm, doanh số của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt gần 300.000 tỷ đồng, nổi bật nhờ livestream.
UBND TP Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đơn giản hóa thủ tục ch
Goldman Sachs giữ dự báo giá dầu Brent 80 USD/thùng quý IV/2026, dựa trên kỳ vọng hạ nhiệt và nhu cầu giảm từ Trung Quốc, bất chấp xung đột địa chính trị.
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.
Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.
Ngân hàng Nhà nước thông báo quy định mới về chuyển khoản trên 400 triệu đồng sẽ phải chờ 24 giờ bắt đầu từ tháng 3/2027 để chống lừa đảo.
Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả
Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên tại EU áp dụng quy
Trong sáu tháng đầu năm, doanh số của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt gần 300.000 tỷ đồng, nổi bật nhờ livestream.
UBND TP Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đơn giản hóa thủ tục ch
Goldman Sachs giữ dự báo giá dầu Brent 80 USD/thùng quý IV/2026, dựa trên kỳ vọng hạ nhiệt và nhu cầu giảm từ Trung Quốc, bất chấp xung đột địa chính trị.
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.
Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.
Ngân hàng Nhà nước thông báo quy định mới về chuyển khoản trên 400 triệu đồng sẽ phải chờ 24 giờ bắt đầu từ tháng 3/2027 để chống lừa đảo.
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
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Trung Quốc đối mặt khủng hoảng việc làm khi gần 13 triệu cử nhân tốt nghiệp năm 2026, trong khi chính phủ và doanh nghiệp đổ tiền vào AI.