Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Ngân hàng rót hơn 2.900 tỷ đồng cho PNJ và SJC vay

SPOTLIGHT

[VIDEO] Ngân hàng rót hơn 2.900 tỷ đồng cho PNJ và SJC vay

Trong quý I/2026, các ngân hàng lớn cho PNJ và SJC vay hơn 2.900 tỷ đồng với lãi suất dưới 7% nhằm bổ sung vốn lưu động.

Minh Quân - Hà Anh
#Huy động vốn ngắn hạn ngân hàng #Vay vốn bổ sung cho PNJ và SJC #Lãi suất vay ngân hàng dưới 7% #Nguồn vốn lưu động doanh nghiệp #Vai trò các ngân hàng thương mại trong hỗ trợ doanh nghiệp

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT