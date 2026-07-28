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[VIDEO] Doanh nghiệp tỷ phú Việt làm ăn ra sao nửa đầu năm 2026?

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[VIDEO] Doanh nghiệp tỷ phú Việt làm ăn ra sao nửa đầu năm 2026?

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp của các tỷ phú Việt như Vingroup, Techcombank, VPBank, Hòa Phát duy trì kết quả kinh doanh tốt.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của doanh nghiệp tỷ phú Việt #Hiệu quả hoạt động của Vingroup #Techcombank #VPBank #Hòa Phát #Tình hình tài chính các doanh nghiệp lớn Việt Nam

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