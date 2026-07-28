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[VIDEO] Bán lẻ online bội thu nửa đầu năm, doanh số tăng hơn 40% nhờ livestream

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[VIDEO] Bán lẻ online bội thu nửa đầu năm, doanh số tăng hơn 40% nhờ livestream

Trong sáu tháng đầu năm, doanh số của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt gần 300.000 tỷ đồng, nổi bật nhờ livestream.

Minh Quân - Hà Anh
#kết quả bán lẻ trực tuyến nửa đầu năm #tăng trưởng doanh số thương mại điện tử #vai trò livestream trong bán hàng #hoạt động của các sàn thương mại điện tử #thị trường tiêu dùng trực tuyến Việt Nam

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