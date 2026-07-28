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Sếp lạm dụng AI, nhân viên kiệt quệ vì vừa làm vừa sửa lỗi

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Sếp lạm dụng AI, nhân viên kiệt quệ vì vừa làm vừa sửa lỗi

Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả

Minh Quân - Hà Anh
#lạm dụng AI trong quản lý #áp lực công việc nhân viên #tác động của ChatGPT tại doanh nghiệp #nạn kiệt quệ nhân viên #thách thức quản trị công nghệ số

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