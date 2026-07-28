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Pháp tiên phong ở EU cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

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Pháp tiên phong ở EU cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên tại EU áp dụng quy

Minh Quân - Hà Anh
#Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội #quy định pháp luật về mạng xã hội #tác động chính sách đến giới trẻ #vai trò quốc gia trong quản lý nội dung số #ảnh hưởng của luật mới đến các nền tảng xã hội

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